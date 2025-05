Los 10 mejores planes y cosas que ver en O Rosal de visita

O Rosal es un municipio situado en la parte meridional de la comarca del Baixo Miño, en la provincia de Pontevedra. Se encuentra a orillas del río Miño y también tiene salida al océano Atlántico. Limita con las localidades pontevedresas de A Guardia, Oia y Tomiño, y con las freguesias portuguesas de Gondarén -municipio de Vila Nova de Cerveira-, Lañelas y Sejas -ambas del municipio de Caminha-. Tiene una población aproximada de 6.509 habitantes según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde Vigo hasta O Rosal hay aproximadamente 48 kilómetros, lo que supone un trayecto en coche de unos 48 minutos. La forma más cómoda y rápida es tomar la carretera PO-354 que va de norte a sur, desde Baiona en la ría de Vigo, hasta la desembocadura del Miño, pasando por O Rosal. Desde Pontevedra la distancia asciende a los 75 kilómetros. Las coordenadas GPS son: 41.935672°, -8.825096°.

1. Realizar alguna de sus rutas de senderismo

Sendero de los Pescadores de los ríos Miño e Taxume. Foto: Turismo Rías Baixas

En O Rosal hay varias rutas de senderismo que merecen mucho la pena, por lo que no puedes desaprovechar la oportunidad de realizar alguna o varias de ellas. Entre estas, destaca la Senda dos Pescadores, también conocida como PR-G 112, es una ruta sencilla y accesible que transcurre entre los ríos Miño y Taxume.

Con un recorrido de 7,5 kilómetros, este sendero te lleva entre frondosos bosques de ribera, zonas de recreo y lugares ideales para el baño, siendo una opción ideal para disfrutar de la naturaleza en familia o de forma relajada. La ruta comienza cerca de la playa fluvial de As Eiras, ofreciendo vistas al estuario y a las peculiares islas del Miño.

En este camino también puedes observar elementos patrimoniales que enriquecen la experiencia, como el puente neoclásico del Taxume o los vestigios de un antiguo aserradero a vapor.

2. Disfrutar de las vistas desde el Mirador Niño do Corvo

Panorámica Mirador do Niño do Corvo Concello O Rosal

En O Rosal hay varios miradores que debes visitar. Entre los límites de O Rosal y Tomiño en lo alto de la Serra do Argalo, a unos 300 metros de altitud, el mirador del Niño do Corvo ofrece una de las vistas más espectaculares de O Rosal y sus alrededores. Desde este punto se observa el valle do Taxume, la desembocadura del Miño, el monte Santa Trega y hasta la costa atlántica que marca la frontera con Portugal.

Un banco de piedra y antiguas barandillas invitan a detenerse y disfrutar del paisaje, al que se llega fácilmente siguiendo las antenas de telecomunicaciones instaladas en la zona. Muy cerca, el alto de Cabezo Gordo se presenta como otro excelente mirador natural que, desde sus 317 metros, ofrece una panorámica hasta los montes de O Rosal y el valle.

3. Visitar los Molinos do Folón e do Picón

Molinos do Folón e do Picón, O Rosal. Turismo Rías Baixas

Otra de las rutas más destacadas es la PR-G 94 Ruta dos Muíños do Folón e do Picón. Es un recorrido circular de unos 3,5 kilómetros que, pese a su corta longitud, presenta un desnivel notable, por lo que es conveniente que lleves calzado adecuado. Aquí podrás descubrir un conjunto de 67 molinos antiguos distribuidos en forma de cascada por la ladera del monte Campo do Couto.

Los molinos, construidos en piedra y numerados, presentan inscripciones y marcas de canteros, que podrían haber servido tanto como símbolo de propiedad como de protección. Si bien muchos dejaron de funcionar tras la llegada de la electricidad en 1925, fue en los años 90 cuando se inició su recuperación gracias a la labor de un historiador local, culminando con su declaración como Bien de Interés Cultural en 1998.

4. Visitar alguna de sus bodegas y disfrutar del enoturismo

Bodega Terras Gauda, O Rosal, despalillado, vendimia, vino,

En la zona de O Rosal se elaboran vinos blancos de gran calidad, siendo el Albariño el más representativo, ideal para acompañar mariscos y pescados por su frescura y carácter afrutado. La subzona de O Rosal es la tercera de las cinco subzonas de la Denominación de Origen Rías Baixas en cuanto al número de bodegas.

Territorialmente abarca O Rosal, pero también Tomiño y A Guarda, las parroquias de Vilaza y Mañufe del ayuntamiento de Gondomar y buena parte de las de Tui (Pexegueiro, Areas, Malvas, Ribadelouro, Rebordáns, Pazos de Reis, Randufe, Tui).

5. Descubrir el arte rupestre del municipio

Entorno de los petroglifos de Ghorghalado Google Earth

Los petroglifos de Ghorghalado son un conjunto de referencia del arte rupestre de O Baixo Miño. Es uno de los pocos de Galicia llevados a cabo sobre una banda de roca esquistosa de más de 400 millones de años.

Estos grabados rupestres están en la parroquia de As Eiras y fueron realizados hace más de 3.000 años. Antiguamente, el lugar funcionó como cantera, por lo que varios de sus dibujos todavía están enterrados bajo las rocas. En su mayoría, son figuras geométricas, como círculos concéntricos, líneas serpentiformes y hasta dibujos cuadrangulares.

6. Bañarse en las Pozas naturales da Pesqueira

Poza da Pesqueira turismo.gal

A Pesqueira es una de las zonas de baño que ofrece el río Tamuxe dentro del municipio de O Rosal. No pierdas la oportunidad de visitar estas piscinas naturales y de darte un buen chapuzón en ellas, porque te aseguramos que será una experiencia maravillosa y diferente. En sus alrededores podrás disfrutar de varios molinos hidráulicos, testimonio del patrimonio etnográfico del lugar.

Además, se encuentran muy cerca del centro de O Rosal, siendo una opción perfecta para disfrutar con los más pequeños o con tu grupo de amigos. Como dato, ten en cuenta que hay varias zonas de sombra gracias a su gran conjunto de árboles, lo que se agradece bastante teniendo en cuenta las altas temperaturas que se acostumbran a vivir.

7. Vivir alguna de sus fiestas populares

Feira do Viño en O Rosal orosal.gal

Son varias las fiestas que se llevan a cabo en O Rosal a lo largo del año, por lo que, en función de la época en la que vayas a visitar este bonito lugar, te recomendamos informarte sobre si te coincide con alguna de ellas. Una de las más conocidas es la Feira do Viño, que tiene lugar en el mes de julio.

Desde la web del ayuntamiento informan de que "A XXXIII Feira do Viño do Rosal celebrarase do 18 ao 20 de xullo na Praza do Calvario, epicentro dunha cita organizada polo Concello e a Confraría dos Cabaqueiros do Viño do Rosal que cada ano reúne a viticultura, a gastronomía e a identidade da comarca do Baixo Miño". Recuerda que se encuentra dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas, por lo que la calidad de su vino es excepcional.

8. Observar la Casa Consistorial del concello

Fachada de la casa consistorial de O Rosal Concello de O Rosal

El actual edificio del ayuntamiento, ubicado frente a la plaza do Calvario, tiene una historia singular que lo vincula con Brasil. Se sitúa en el interior de un pazo del siglo XVIII que ordenó construir un gallego que, tras hacer fortuna en tierras brasileñas, regresó con la intención de plasmar en su tierra natal parte de la cultura que había conocido.

Es recomendable que visites este lugar de O Rosal en tu visita y que descubras su historia y te empapes de la importancia de la emigración. Así, te llevarás un trocito de este municipio contigo.

9. Descubrir su multitud de cruceiros

Calvario de Tabagón turismo.gal

En la parroquia de San Miguel, en O Rosal, se encuentra un rincón lleno de historia y singular belleza: el crucero de O Calvario de Tabagón. Esta joya de granito, asentada sobre una base cuadrada, destaca por su elegancia y por un detalle que la hace única: tres pequeñas cruces que lo acompañan y que le otorgan un aire simbólico.

Visitar este lugar es una oportunidad para conectar con el patrimonio cultural y espiritual de Galicia. Rodeado de naturaleza y con un ambiente sereno, el crucero de O Calvario invita a la reflexión, a la fotografía y a disfrutar del entorno.

10. Probar la gastronomía típica de la zona

Ración de pulpo á feira Shutterstock

La gastronomía de la zona tiene una fuerte conexión con el mar, reflejada en la frescura y calidad de sus productos locales. Mariscos como el pulpo, los percebes o las nécoras son protagonistas habituales en la mesa. La cocina local apuesta por recetas tradicionales que respetan la esencia de los ingredientes, muchas veces acompañadas por un buen vino blanco de la zona, como el Albariño.

Además de los mariscos, la oferta culinaria se complementa con pescados frescos y otros productos del entorno, lo que convierte cualquier comida en una experiencia auténtica y ligada al territorio.