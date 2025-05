El pueblo cerca de Vigo que suma casi 40 playas: tradición marinera, cultura y mariscos frescos

Panorámica de Cangas do Morrazo Shutterstock

Dentro del área metropolitana de Vigo se encuentra un municipio precioso que destaca por la gran cantidad de playas que tiene a lo largo de su costa, así como por su tradición marinera que ha mantenido de generación en generación y por su exquisita gastronomía en base a los productos frescos del mar, como los mariscos y los pescados. Este rincón no podía ser otro que Cangas do Morrazo, y en Treintayseis te contamos todo lo que debes saber sobre este lugar para que no dudes en hacerle una visita.

Cangas do Morrazo tiene múltiples atractivos. Está situado entre la ría de Vigo, la ría de Aldán y las frías aguas del Atlántico, limitando con los pueblos de Moaña y Bueu. Es una de las localidades con más kilómetros de costa de Galicia y de España y está formado por cinco parroquias, estas son: Aldán, Cangas, Coiro, Darbo e Hio.

Uno de los municipios con más kilómetros de costa

Praia de Lagoelas, en Cangas do Morrazo (Pontevedra) Shutterstock

Cangas es uno de los municipios con mayor extensión de costa en Galicia, destacando también a nivel nacional. Tal y como plasma el concello, su litoral cuenta con 37 playas, de las cuales 6 lucen con orgullo el distintivo de la Bandera Azul (Areabrava, Areamilla, Liméns, Menduíña, Nerga y Rodeira). Este reconocimiento garantiza calidad ambiental, servicios y seguridad. Así, este rincón de las Rías Baixas es un verdadero paraíso costero que mezcla a la perfección la naturaleza más auténtica con playas accesibles y bien cuidadas, que son un absoluto placer para la desconexión y la tranquilidad.

Playas como Cova da Balea, Areamilla, Arneles, Porto, Rabáns, Vilariño, del Medio, Lagoelas o Nerga, entre otras muchas, ofrecen aguas cristalinas, arena blanca y un entorno natural que invita a vivir un día veraniego increíble. Cada rincón de la costa del municipio regala una experiencia distinta: desde calas tranquilas escondidas que solo los lugareños conocen, hasta amplios arenales ideales para pasear o practicar deportes náuticos. Cangas es mar, paisaje y calma, el lugar perfecto para quienes buscan belleza y tranquilidad en un entorno natural.

Tradición pesquera y marinera

Vista de la escultura de la sirena de Cangas con la marea baja. Shutterstock

La ría de Vigo es uno de los puntos gallegos que rinden homenaje a la maruxaina, nuestra sirenita gallega, una de las figuras más destacadas en los relatos mitológicos por la gran conexión de Galicia con el mar. Así, esta sirena tiene varios monumentos repartidos por todo el territorio gallego, incluso, hasta en la bandera de Galicia de Castelao. Uno de estos lugares es el municipio de Cangas do Morrazo, de especial tradición pesquera y marinera, donde se observa frente a sus costas una escultura obra del gallego Manuel Coia Franco, bautizada en su día como 'El Galeón' y más conocida popularmente como 'La Sirenita'.

Situada sobre la conocida como Pedra do Sinal, la escultura de El Galeón es una de las obras más representativas de Manuel Coia y uno de los grandes emblemas del Cangas do Morrazo, pues fue construido para homenajear a todos los trabajadores del puerto de Cangas, siendo inaugurado el 1 de mayo de 2001. Esta sirenita de la ría de Vigo alcanza los seis metros de altura y lleva más de dos décadas siendo uno de los mayores pilares del municipio.

Gastronomía en Cangas

Marisco en Cangas turismo.gal

Si hablamos de Cangas y hacemos referencia a su gastronomía, no podemos hablar de otros productos que no sean el marisco. En cualquier restaurante del municipio podrás probar los productos frescos del mar recién salidos de la ría de Vigo, un absoluto manjar que encanta a todos los paladares.

Pulpo, navajas, percebes, vieiras, centollos... lo que desees. Si quieres comer una buena mariscada, ya sabes qué lugar visitar. De hecho, en la localidad se celebran varias fiestas gastronómicas, como la Exaltación de la Navaja de Cíes o la Fiesta del Percebe.