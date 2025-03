El curioso pueblo natal de Feijóo: tiene cuatro ayuntamientos y pertenece a dos provincias gallegas

Enclavado en el corazón de la Ribeira Sacra, un verdadero paraíso natural que deslumbra con sus paisajes de viñedos y el cauce de sus ríos, se encuentra el curioso pueblo donde nació Alberto Núñez Feijóo. Este rincón gallego no solo destaca por su belleza, sino que también se postula como uno de las localidades más complejas de España. Su singularidad radica en su estructura administrativa, que lo convierte en el municipio más "extraño" del país. Te contamos cuál es el pueblo natal del que fue presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años y actual presidente del Partido Popular.

Se trata de Os Peares (Ourense), un pueblo situado en una de las zonas más bellas de Galicia y donde el político gallego vivió hasta los 14 años de edad. Este rincón de Galicia destaca por la peculiaridad que lo rodea, pues pertenece a dos provincias (Lugo y Ourense), a cuatro ayuntamientos, tres partidos judiciales, tres comarcas, tres ríos y dos diócesis.

Os Peares, el complejo pueblo de Alberto Núñez Feijóo

Os Peares en Ourense Shutterstock

Podría decirse que Os Peares es un lugar de unión, pues aquí se unen las aguas de los ríos Miño y Sil y las vidas de los habitantes de cuatro ayuntamientos diferentes que pertenecen a dos provincias distintas.

En este caos viven unos 500 vecinos que varias veces han expresado el malestar que les supone esta situación. Y no es para menos, pues el pueblo de Os Peares cuenta con una sola parroquia, Nosa Señora do Pilar, pero está repartido en cuatro ayuntamientos entre las provincias de Lugo y Ourense (Carballedo y Pantón, en Lugo; y Nogueira de Ramuín y A Peroxa, en Ourense). Además de ello, también cuenta con tres partidos judiciales, dos diócesis, tres comarcas y tres ríos (Miño, Sil y Búbal) que dejan una vista de lo más preciosa de todo el entorno. No obstante, el hecho de estar entre varios ríos presenta dificultades de desplazamiento.

Durante el siglo XX contaba con el embalse de Os Peares y con la estación de tren, lo que dio lugar a muchos puestos de trabajo. No obstante, como muchas otras zonas de la Galicia rural, ha sido víctima del éxodo rural. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del padrón municipal en 2023 el pueblo tenía 57 habitantes. A pesar de este dato la estación de tren sigue funcionando y el turismo está haciendo que su popularidad aumente, pues este lugar es de lo más acogedor y presenta diferentes atractivos que lo sitúan como un destino rural magnífico que merece la pena visitar y descubrir.

El puente de hierro y una playa fluvial

Puente del ferrocarril de Os Peares Wikipedia

Si visitas esta encantadora localidad, hay varios lugares que no te puedes perder. Uno de los principales atractivos es el impresionante puente de hierro, diseñado en un estilo eiffeliano, por el cual transita el tren. Desde aquí, podrás observar la unión de las aguas del Miño y el Sil, que continúan su curso como el río Miño. La estructura de este puente en un potente color azul es muy llamativa y permite cruzar de un lado al otro del río caminando.

Las vistas desde este puente son de lo más espectaculares, pues ofrece una panorámica asombrosa en la que deleitarte con la construcción de sus singulares casas en paredes verticales, tan características de Os Peares, así como el verde intenso de su naturaleza. También es recomendable visitar el embalse del pueblo para conocer su historia.

Murales de Os Peares Turismo Ribeira Sacra

En uno de los extremos del puente te encontrarás con una senda para caminar a orillas del río Búbal y llegar a una cascada espectacular. La localidad también alberga una playa fluvial formada por las aguas del río Búbal, ideal para disfrutar de un día al aire libre, relajarte y darte un buen baño. En la zona de la estación de tren, encontrarás un conjunto de murales artísticos que hacen que el pueblo sea, todavía, mucho más bonito y especial.

Por otro lado, si te gusta la historia y el arte no puedes desperdiciar la oportunidad de visitar la escultura en homenaje a Rodolfo Prada, un destacado intelectual galleguista, fundador de las Irmandades da Fala y gran defensor de Castelao durante su exilio en Argentina.