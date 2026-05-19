Conciertos de Castrelos 2026: "El traje nuevo del emperador" llegará a Vigo el 20 de julio para el público infantil

Imagen de archivo de una representación de "El traje nuevo del emperador" Red Española de Teatros

Nueva confirmación para los conciertos de Castrelos de este verano: el espectáculo infantil "El traje nuevo del emperador", será representado en el auditorio del parque el próximo lunes 20 de julio. Se trata de una adaptación en formato de teatro musical del conocido cuento de Hans Christian Andersen.

Según informó este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la función tendrá una duración aproximada de 50 minutos y está pensada para un público familiar. "Cuatro actores serán los encargados de dar vida a esta versión del clásico, combinando interpretación, música y canciones para acercar la historia a los más pequeños", apuntó.

Esta representación se suma a la única otra propuesta infantil confirmada hasta el momento, "La gran aventura del Pollo Pepe", prevista para el 6 de julio y basada en el conocido best seller infantil, en formato de musical.