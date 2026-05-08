Nigrán (Pontevedra) acogerá este verano un campus inclusivo gratuito para niños de entre 6 y 13 años

La Fundación García Chillón Orlando y la Fundación Denis Suárez, en colaboración con el Concello de Nigrán y el Centro Juan María, organizan un campus inclusivo este verano en Nigrán con el objetivo de fomentar la convivencia, el deporte y la inclusión entre niños y niñas.

El campus, de inscripción gratuita, se celebrará del 29 de junio al 3 de julio en el CPI Arquitecto Palacios de Nigrán y está dirigido a menores de entre 6 y 13 años. En total se ofertarán 20 plazas, de las cuales 10 estarán destinadas específicamente a niños y niñas con discapacidad. Durante la semana, los participantes disfrutarán de diferentes actividades deportivas y de ocio, entre ellas fútbol, baloncesto, juegos en la playa y surf, promoviendo valores como el compañerismo, la igualdad y el respeto.

La Fundación García Chillón Orlando fue creada en 2021 por Enrique García Chillón y su familia con el propósito de contribuir a mejorar la vida de las personas y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, impulsando acciones centradas en el apoyo a los colectivos más vulnerables. La Fundación Denis Suárez fue fundada en enero de 2023, por el futbolista Denis Suárez, como una organización puesta al servicio de la sociedad gallega centrando su actividad en la práctica del deporte y todos sus ámbitos de actuación.