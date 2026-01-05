Melchor, Gaspar y Baltasar ya están en Vigo: Saludan a los más pequeños en Coia

¡Los Reyes Magos de Oriente ya están en Vigo! Como cada año y ya son suficientes para considerarlo tradición, los magos participan en la Cabalgata Estática de la avenida de Castelao, en el barrio de Coia, que, pasadas las 11:00 horas, recibía a las primeras familias y niños.

Justo en la rotonda de la Avenida de América se iniciaba la fila para participar en este recorrido en el que son los niños los que se mueven y los distintos atractivos de la comitiva real permanecen en su lugar, eso sí, saludando y bailando al son de la música.

Globos, dragones, comparsas... Todo se puso en marcha para recibir a centenares de niños y niñas ilusionados con un momento así. Una ilusión compartida con los más mayores, pues en un día como el de hoy la magia es para todos.

Cabalgata Estática de Vigo, a 5 de enero de 2026. P.P.F.

El regidor local, Abel Caballero, fue el encargado de darles la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar, situados al final del recorrido y casi llegando al barco de Alfageme. A todos ellos les espera un día ajetreado antes del colofón final: La entrega de la llave de la ciudad por parte del primer edil vigués a Sus Majestades.

Hubo lanzamiento de algunos caramelos por parte de Los Reyes, que saludaron emocionados a las familias. Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, partirán de este mismo punto en dirección a Porta do Sol, en donde se celebrará el acto final. Parece que el tiempo sí acompañará este año a la Cabalgata de Reyes, una de las citas más bonitas del calendario navideño.