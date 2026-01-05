Melchor, Gaspar y Baltasar ya están en Vigo: Saludan a los más pequeños en Coia
Como cada año, los magos participan, antes de su gran noche, en la Cabalgata Estática del barrio de Coia, en donde han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero
¡Los Reyes Magos de Oriente ya están en Vigo! Como cada año y ya son suficientes para considerarlo tradición, los magos participan en la Cabalgata Estática de la avenida de Castelao, en el barrio de Coia, que, pasadas las 11:00 horas, recibía a las primeras familias y niños.
Justo en la rotonda de la Avenida de América se iniciaba la fila para participar en este recorrido en el que son los niños los que se mueven y los distintos atractivos de la comitiva real permanecen en su lugar, eso sí, saludando y bailando al son de la música.
Globos, dragones, comparsas... Todo se puso en marcha para recibir a centenares de niños y niñas ilusionados con un momento así. Una ilusión compartida con los más mayores, pues en un día como el de hoy la magia es para todos.
El regidor local, Abel Caballero, fue el encargado de darles la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar, situados al final del recorrido y casi llegando al barco de Alfageme. A todos ellos les espera un día ajetreado antes del colofón final: La entrega de la llave de la ciudad por parte del primer edil vigués a Sus Majestades.
Hubo lanzamiento de algunos caramelos por parte de Los Reyes, que saludaron emocionados a las familias. Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, partirán de este mismo punto en dirección a Porta do Sol, en donde se celebrará el acto final. Parece que el tiempo sí acompañará este año a la Cabalgata de Reyes, una de las citas más bonitas del calendario navideño.