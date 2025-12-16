Los museos de Vigo se suman a la oferta de actividades de conciliación para las familias en Navidad

El Pazo de Castrelos y la Pinacoteca ofrecerán durante estas navidades talleres y actividades para niñas y niños entre 5 y 12 años destinadas a la conciliación familiar.

En Castrelos, se celebrarán el 23 y 30 de diciembre y el 2 de enero y en la Pinacoteca, los días 22, 24, 26, 29 y 31 de diciembre y el 7 de enero en horario de 10:30 a 13:30 horas. El contenido estará relacionado con las exposiciones en curso y habrá un cupo de 25 participantes por turno. Para más información y reservas, se puede realizar a través del correo electrónico museoseduca@vigo.org.

A estas se suma el 20 de diciembre a las 17:00 horas una actividad familiar en la que los participantes tendrán que resolver un misterio a través de las pistas en el Pazo de Castrelos; las visitas guiadas al Pazo, centradas en la exposición "Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos 1895-1934" y a la decoración navideña del edificio.