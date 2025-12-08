Papá Noel no falta en la Navidad más famosa del país, la de Vigo: ¿En dónde se encuentra?

Abel Caballero junto a Papá Noel y el Grinch en el Travesía de Vigo. P.P.F. / Lino Escuris

Todavía faltan un par de semanas para que uno de los personajes más entrañables y queridos de la Navidad, Papá Noel, visite los hogares vigueses y cumpla los deseos que los niños y niñas escribirán en sus cartas.

Durante este tiempo, aquellas familias que lo deseen podrán compartir con el "gordito" de rojo qué es lo que más anhelan sus hijos, especialmente, si se han portado bien, aunque seguro que esto ha sido así en el caso de todos los vigueses y viguesas más pequeños.

¿Dónde estará Papá Noel y su equipo estas Navidades? Te lo contamos a continuación.

Policarpo Sanz

En el número 13 de la céntrica Policarpo Sanz se encuentra la casita de Papá Noel, un clásico de la Navidad de Vigo. En todo el periodo navideño, estará abierta, a diario, entre las 17:00 horas y las 21:00 horas.

Los sábados, domingos y festivos, Papá Noel recibirá a los más pequeños y a sus familias en un horario más amplio, es decir, desde las 11:00 horas, a las 14:00 horas.

Según precisaron a Treintayseis fuentes municipales, el acceso a la casa se produce mediante números y una pantalla en la que figura el visitante que, en el momento en cuestión, se encuentra en el interior de la caseta. De esta manera es posible conocer cuándo le toca al siguiente. Los tíckets se reparten 20 minutos antes de la apertura.

Recorrido fotográfico por las luces de Navidad de Vigo Lino Escurís

Barco do Nadal

Desde el pasado 22 de noviembre y hasta el 25 de diciembre, Papá Noel también estará en las travesías de O Barco do Nadal. Ocupará un privilegiado espacio dentro del buque para charlar con los más pequeños que se suban a bordo.

Desde el 25 y hasta el Día de Reyes, el Paje Real le dará el relevo. O Barco do Nadal es una de las iniciativas más consolidadas dentro de la programación de la Navidad de Vigo.

O Barco do Nadal de Vigo con la noria de fondo. Cedida

Gran Vía de Vigo

Papá Noel también se desplazará estas Navidades a los centros comerciales de la ciudad olívica. En el caso del Gran Vía de Vigo, el área comercial ya ha desvelado los días en los que este querido personaje navideño ocupará su trono.

Así, Papá Noel estará en el Gran Vía los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre, entre las 17:00 horas y las 20:00 horas. También el día 24 de diciembre, jornada previa a su día grande, entre las 11:30 horas y las 13:30 horas.

Fachada del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Cedida

Centro Comercial Vialia

Papá Noel llevará su magia al Centro Comercial Vialia Vigo. Estará en fechas señaladas, concretamente, Los días 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre, entre las 17:30 horas y las 20:30 horas.

Además, en este centro comercial se ofrecen distintas experiencias navideñas, entre ellas, "El Reino de Papá Noel", un evento inmersivo que, en palabras del propio centro comercial, ofrece "una puesta en escena envolvente y pensada para emocionar y conectar con el espíritu navideño como cuando éramos niños".

Centro Comercial A Laxe

Papá Noel hará una parada también en el Centro Comercial A Laxe. Recogerá el testigo de Mamá Noel y sus cuentacuentos, una actividad que se celebrará el 22 de diciembre a partir de las 17:00 horas.

Así, el personaje más mágico de la Navidad aterrizará en A Laxe el 23 de diciembre. Hará jornada intensiva: Entre las 11:30 horas y las 13:30 horas, y entre las 18:00 horas y las 21:00 horas.

El 24 de diciembre solo estará por la mañana para poder preparar sus visitas nocturnas por la tarde. Así, será posible verle entre las 11:30 horas y las 13:30 horas. Ambos días estará acompañado de una Elfa, que le ayudará en la tarea de escuchar y recibir las cartas de los más pequeños.

Bouzas

Bouzas es uno de los enclaves navideños más especiales en este 2025, y no solo por albergar uno de los mercados en su bonita alameda, sino por el completo programa de actividades previsto para estas fechas.

Papá Noel estará el barrio marinero de Bouzas, por primera vez, el próximo día 13 de diciembre, a partir de las 17:00 horas. Repetirá visita el día 21 de diciembre -12:00 horas- .

En los próximos días se irán desvelando nuevas localizaciones en Vigo para encontrarse con este simpático personaje.