La feria de chocolate para visitar hasta el 8 de diciembre con varios confiteros, pasteleros y chocolateros

La Navidad es una época mágica en la que los municipios se esfuerzan por ofrecer la mejor iluminación y las mejores actividades para todos los públicos, con el único objetivo de ofrecer una programación que invite a vecinos y visitantes a disfrutar de estas fechas y, de paso, descubrir nuevos destinos. Bosques o aldeas de Navidad, atracciones, visitas mágicas o mercados navideños son algunas de las propuestas más comunes.

Sin embargo, hay sitios que van un poco más allá y apuestan por alternativas más originales. Es el caso de Valença do Minho, en Portugal, que sorprende con su Fortaleza de Chocolate. Su cercanía con Galicia, a escasos kilómetros de la frontera, hace que sea una escapada perfecta para quienes se animen a cruzar al país luso y vivir algo diferente.

Hasta el 8 de diciembre

La Fortaleza de Chocolate de Valença do Minho abrió sus puertas ayer, viernes 27 de noviembre, y estará disponible hasta el 8 de diciembre. Durante doce días, este emblemático recinto histórico se transformará en un gran escaparate dedicado al chocolate y a la confitería, donde se podrá descubrir, degustar y comprar una amplia variedad de productos.

La cita reunirá a confiteros, pasteleros, chocolateros y productores de chocolate de Portugal y España, que mostrarán sus creaciones en cinco espacios diferentes de la fortaleza: entre Largo do Bom Jesus y Jardim das Amoreiras, Coroada y Praça da República, Largo do Governo Militar y Baluarte do Faro.

Sin duda, esta feria es ideal para los verdaderos amantes del dulce, además de que forma parte de la programación navideña del municipio. Desde hoy, 28 de noviembre, y hasta el 8 de diciembre, el horario será de 10:00 a 20:00 horas.

Un cortometraje animado

La Fortaleza de Chocolate de Valença presenta un cortometraje de animación original, creado para el evento, que transforma el patrimonio, las tradiciones y la identidad del territorio en un universo de fantasía, memoria y aventura.

Dividida en siete capítulos, la historia sigue a Olivia y a sus tres hermanas -Ester, Martina y María- en un viaje entre el pasado y el presente, en el que los recuerdos familiares tienen mucho que ver con la tradición del chocolate y los elementos emblemáticos de Valença.

La trama recorre la vida de Olivia, desde una infancia marcada por las dificultades hasta asumir, años después, el futuro de su propia fábrica de chocolate. Así, la Fortaleza de Chocolate es mucho más que una feria: es una historia.