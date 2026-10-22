Se trata de la cuarta edición que se celebra del Mercado Reciclado en Vigo Shutterstock

El mercadillo de segunda mano ideal para visitar el 7 de noviembre: puestos de ropa, artesanía y talleres

Vigo continúa ampliando su oferta de ocio con nuevas propuestas para todos los gustos. Una de ellas es el Mercado Reciclado, que celebra su cuarta edición el próximo 7 de noviembre con el objetivo de volver a reunir a todas aquellas personas interesadas en los productos de segunda mano y el consumo sostenible.

La cita ofrecerá una amplia variedad de artículos, desde ropa hasta piezas de artesanía y fotografía. Además, contará con talleres en los que los asistentes podrán aprender a reparar sus propias prendas y darles una segunda vida, apostando así por la reutilización y la creatividad.

Cuarto aniversario del Mercado Reciclado

Vigo se prepara para una nueva edición del Mercado Reciclado, una cita cuyo fin es el reciclaje, la creatividad y el consumo responsable. El evento celebrará su cuarto aniversario el próximo 7 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas, en A Morada Cooperativa, con una jornada en la que se desarrollarán varios talleres y en la que habrá puestos con diversos productos.

"Un ano despois, reencontrámonos con máis ganas ca nunca de compartir, crear e pasalo ben!", indican desde las redes sociales. Así, el mercado ofrecerá diferentes propuestas alrededor del reciclaje y saber cómo aprovechar los materiales de confección.

Talleres para saber reutilizar

Entre las actividades a disfrutar el 7 de noviembre destaca el taller que impartirá Brigada Dedal, en el que los interesados podrán aprender a reparar sus propias prendas de ropa y alargar su vida útil. También habrá otro taller de madera reciclada impartido por Noemí Llantada, además de una charla sobre el reciclaje textil.

La oferta se completará con diferentes puestos de artesanía, upcycling, fotografía y cerámica, así como determinadas prendas y accesorios de segunda mano para quienes quieran dar una nueva vida a estos artículos y fomentar la economía circular.

Gastronomía y música

Como no podía ser de otra forma, también habrá un espacio destinado a la gastronomía. Cobijo Cocina estará al frente de los pinchos y el bar, para que entre talleres y artículos también haya momentos para el descanso.

A su vez, la música también tendrá cierto papel protagonista con sesiones de DJ en directo a cargo de Mambis DJ, Luis Matg y Noemí Llantada, quienes pondrán el ritmo a esta jornada.

Cuatro años después de su puesta en marcha, el Mercado Reciclado regresa por todo lo alto: "Celebramos 4 anos xuntas e xuntos. Non faltedes, que hai moito que celebrar!".