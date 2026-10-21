¿Qué hacer en Vigo por Samaín? El Concello reedita las visitas teatralizadas a los cementerios

Se acerca el Día de Todos Los Santos y, por este motivo, los cementerios municipales de Vigo permanecerán abiertos los días 1 y 2 de noviembre y el 30 y el 31 de octubre desde las 09:00 horas de la mañana hasta las 18:30 horas de la tarde. La medida se aplicará a los camposantos de Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Lavadores, Teis, Pereiró y Zamáns.

Por otro lado y coincidiendo con esta época, el Gobierno municipal retomará el programa de visitas guiadas al cementerio de Pereiró, que se desarrollarán entre el 27 y el 21 de noviembre. El Concello invierte 25.423,14 euros en esta iniciativa, que busca acercar a la ciudadanía la memoria histórica de la ciudad.

Los guías turísticos estarán caracterizados como Concepción Arenal, la marquesa de Valladares, Irene Ceballos y Bernardo González del Valle.

Habrá 1.500 plazas disponibles y cada recorrido contará con la participación de un máximo de 25 visitantes. Se ofrecerán tres pases por día y la duración de las rutas será de hora y media, con salidas a las 18:30 horas, 19:00 horas y 19:30 horas.

Las inscripciones se podrán realizar de manera presencial en la ventana de Turismo del Concello o a través del 010.

Para las visitas de los días 27, 28, 29 y 30 de octubre las inscripciones se realizarán el 26 de octubre. Para los días 4, 5, 6, 7 y 8 de noviembre, el 30; para los días 11, 12, 13, 14 y 15 de noviembre, el 6 de noviembre y para los días 18, 19, 20 y 21 de ese mismo mes, el 13 de noviembre.