El refugio termal ideal para desconectar: aguas a 42ºC con propiedades minero-medicinales y zona verde con tumbonas

El otoño es una de las mejores épocas del año para disfrutar de las aguas termales. El contraste entre el aire fresco del exterior y el calor relajante del agua es uno de los mayores placeres, maximizando la sensación de relax.

En este contexto, Galicia es una de las regiones con mayor riqueza termal. Outariz y Prexigueiro son dos de los espacios termales más populares de la provincia de Ourense, mientras que en Pontevedra destacan las termas de Salvaterra de Miño.

Aguas a 42ºC para relajarte este otoño

Termas de Salvaterra de Miño Concello de Salvaterra de Miño

Ubicado en el área metropolitana de Vigo, Salvaterra de Miño es un municipio con un rico legado histórico y distintos atractivos. Entre sus principales reclamos destacan el castillo de Doña Urraca, su gran Museo del Vino y, ahora en pleno otoño, su complejo termal.

Teans es considerado el espacio termal más grande de toda Galicia. El recinto dispone de tres termas de agua caliente, con una temperatura aproximada de 42-44ºC, y una de agua fría que brotan desde el subsuelo desde las márgenes del río Miño.

"Sus aguas minero-medicinales y termales son útiles en procesos respiratorios y dermatológicos, debido a la acción de sus aguas sulfurosas, así como para combatir enfermedades respiratorias y digestivas gracias al efecto de sus aguas cloradas y sulfatadas, respectivamente", informan fuentes municipales.

El recinto cuenta con tres grandes vasos de agua caliente y un cuarto de agua fría, ideal para potenciar los beneficios del contraste térmico. Además, dispone de una amplia zona verde equipada con tumbonas.

Horarios y precios

La entrada al espacio termal Teans tiene un precio de 4 euros por persona. No obstante, existen descuentos del 50% para los residentes en la Eurocidade Salvaterra-Moçao y bonos para usuarios frecuentes.

El uso máximo de las instalaciones es de 2 horas. Además, no se permite la entrada a menores de 10 años; hasta los 15 deben ir acompañados de un adulto responsable o tutor legal.

Las termas cierran lunes y martes por mantenimiento, mientras que el resto de días abren en el siguiente horario:

Miércoles: de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

Jueves: de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

Viernes: de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

Sábado: de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

Domingo: de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

"Magníficas terma con Portugal al lado. Turismo y relax en un mismo día", promete una de las últimas reseñas publicadas en Google.

"Las instalaciones están impecables, es un lugar idílico, el personal es extremadamente amable y es fácil de aparcar", señala Quique. Por su parte, Abilene agrega: "Me habían hablado de este sitio, pero ahora que he ido... solo quiero volver".