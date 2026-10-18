Ha llegado a Action el mueble de almacenaje más versátil de la temporada: 29,95 euros y hasta 15 kg de carga

Cambiar algún mueble de casa porque los que tienes llevan muchos años contigo, están algo estropeados o necesitas más almacenamiento no siempre tiene que suponer un gran gasto económico. Si buscas bien y en las tiendas adecuadas, puedes encontrar verdaderas gangas de gran calidad para que tu bolsillo no sufra demasiado.

Una de las tiendas que puede ayudarte a conseguirlo es Action, donde disponen de un amplio catálogo de productos para el hogar. En este contexto, echar un vistazo al mobiliario que tienen disponible puede ser una buena oportunidad para renovar algún rincón de la casa con ese mueble que tanto deseabas.

Capacidad de carga de hasta 15 kg

Si necesitas más espacio para guardar tus cosas en casa sin gastar demasiado dinero, este armario de almacenamiento Optima de Action puede ser esa solución que estabas esperando. Por solo 29,95 euros, puedes hacerte con este mueble súper versátil que te ayudará a mantener el orden que necesitas.

Con unas medidas de 66x40x88 centímetros, este armario cuenta con dos puertas y una balda ajustable que permite organizar el interior según tus necesidades. Además, tiene una capacidad de carga de hasta 15 kilos, por lo que es perfecto para guardar bastantes objetos.

Armario de almacenamiento Optima. Ref: 3228238 Action

Su tamaño hace que sea muy sencillo colocarlo en diferentes estancias del hogar, algo que viene muy bien en los casos en los que se requiere más almacenamiento, pero no añadir elementos demasiado voluminosos que carguen el lugar. A todo esto hay que sumar que es súper elegante y muy fácil de combinar con diferentes estilos.

Sin ninguna duda, una de sus principales ventajas es su versatilidad. En el salón puede servir para guardar pequeños accesorios, revistas o cualquier objeto que te estorbe a simple vista. También puede quedar genial en la entrada de la casa, donde puedes utilizarlo para guardar zapatos o diferentes complementos, así como en el baño para guardar champús, toallas, etcétera.

Su precio es de 29,95 euros y solo está disponible en un color: negro. A continuación, te dejamos las tiendas de Galicia en las que puedes encontrar este artículo: