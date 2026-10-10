Buscan voluntarios para ayudar en una finca 2 horas al día a cambio de alojamiento gratis en una casa rural

Leanna y Jay son una pareja de estadounidenses que se mudaron a Galicia hace unos 18 meses, concretamente a Arbo (Pontevedra). A través del Workaway, una plataforma de intercambios culturales y voluntariado, buscan "personas amables y motivadas para ayudar con el mantenimiento de los terrenos y jardines de nuestra casa".

Tal y como se contempla en el anuncio, necesitan, por lo menos, dos voluntarios para el mes de octubre y, quizá, también para noviembre, para estancias de una semana. El voluntariado consistiría en tan solo 2 horas de trabajo diarias durante 5 días, a cambio de una habitación privada con baño propio para 7 noches.

Dos horas de trabajo al día y siete noches de alojamiento gratis

Una de las estancias de la vivienda Workaway

Leanna y Jay son una pareja estadounidense que lleva tres años y medio viviendo en el norte de España. Después de pasar un año en diferentes lugares, hace aproximadamente 18 meses se trasladaron a Arbo, en Pontevedra, donde viven en una propiedad cerca del río Miño y de la frontera con Portugal.

Su propiedad cuenta con dos casas: un hotel rural destinado a los huéspedes y una pequeña casa de madera en la que viven ellos dos. El terreno tiene aproximadamente media hectárea y ambas viviendas disponen de conexión a internet por fibra óptica.

"Actualmente buscamos acoger a voluntarios para estancias de una semana", indican en el anuncio. La propuesta está dirigida tanto a personas que viajen solas como a parejas que quieran conocer Galicia mientras colaboran en ayudar con el mantenimiento de la finca.

El voluntariado consiste en 2 horas de trabajo al día durante 5 días, a cambio de 7 noches de alojamiento gratuito. Las principales tareas están relacionadas con el cuidado de los terrenos y jardines, aunque también les viene bien una ayuda con algunas estancias de la propiedad. "Estamos remodelando varias zonas de la propiedad, por lo que siempre valoramos los conocimientos de jardinería y paisajismo", indican.

Vistas al rural gallego desde la vivienda Workaway

También disponen de gatos y gallinas, por lo que se requiere ayuda con el cuidado de los animales cuando la pareja esté fuera.

"El alojamiento incluirá una habitación privada con baño propio, acceso a una cocina y acceso a una sala polivalente que podría utilizarse como sala de conferencias para nómadas digitales". Junto a esto, Leanna y Jay ofrecen una comida de bienvenida y otra de despedida, mientras que el resto de comidas deben ser costeadas por los propios voluntarios.

Sus valoraciones "excelentes"

Si echamos un vistazo a sus reseñas, vemos que Leanna y Jay cuentan con 4 opiniones, todas ellas fantásticas.

"¡Lo pasé de maravilla aquí con Leanna y Jay! El trabajo en los jardines y los terrenos del hotel estaba muy bien organizado y se realizaba siempre bajo las detalladas instrucciones y la orientación de Leanna o Jay. Es un lugar impresionante donde me sentí como en casa desde el primer día gracias a mis increíbles anfitriones; ha sido mi primera experiencia con Workaway y ¡será difícil de superar!", indica Conor sobre el trabajo y trato recibido.

Algo similar explica Peter: "Leanna y Jay son personas increíblemente amables y hospitalarias que hicieron que mi estancia fuera realmente agradable. Todo comenzó desde el primer momento, cuando tuvieron la amabilidad de ir a buscarme a la estación de autobuses de Monção. Fueron unos anfitriones magníficos (...) Fue un verdadero placer trabajar junto a ellos en diversos proyectos de jardinería, construcción, mantenimiento y montaje de bicicletas".