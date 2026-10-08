Ha llegado a Lidl un mueble de almacenaje ideal para el baño: 27,99 euros y en 2 colores

Si estás pensando en hacer un cambio en el baño de tu casa, pero no te quieres dejar un dineral en el intento, estás de suerte, porque en Lidl tienes opciones súper asequibles con las que conseguir una nueva apariencia en tu lavabo sin necesidad de obras y sin que tu bolsillo sufra demasiado.

Tanto si prefieres tonalidades claras o más oscuras, tienen disponible un mueble para debajo del lavabo que está disponible en dos colores y que cuenta con un precio muy económico teniendo en cuenta el gran servicio que ofrece: por solo 27,99 euros puede ser tuyo.

Un mueble adecuado para todos los lavabos

Mueble para debajo del lavabo por solo 27,99 euros. Ref: 100391336 Lidl

Lidl cuenta con un catálogo de mobiliario súper amplio, con propuestas pensadas para prácticamente todas las estancias de la casa. Cuando se trata del baño, elegir los muebles adecuados puede resultar algo más complicado. Al tratarse de espacios más reducidos, es importante aprovechar bien cada centímetro y escoger opciones que no disminuyan la sensación de amplitud y orden.

En este sentido, Lidl tiene entre sus propuestas un mueble para colocar debajo del lavabo que destaca especialmente por su diseño moderno, funcional y, sobre todo, por su precio. Está disponible en dos acabados: antracita y blanco mate. Así, siempre encontrarás una opción que se ajuste a tu baño, ya sea más minimalista o más contemporáneo.

Mueble para debajo del lavabo Oslo. Ref: 100391336 Lidl

El mueble tiene unas medidas aproximadas de 60 x 55 x 28 cm (ancho x alto x fondo), unas dimensiones con las que puedes aprovechar el espacio al máximo. Además, cada uno de sus estantes puede soportar una carga de hasta 9 kilos, por lo que ofrece el espacio suficiente para organizar todo lo que necesites.

Otro de sus grandes atractivos es su mantenimiento. Es muy fácil de limpiar y está diseñado para ser resistente a los arañazos. Sin embargo, no cabe duda de que lo más impactante es su precio: solo cuesta 27,99 euros. Una opción perfecta para renovar tu baño.

El mueble incluye las instrucciones para su montaje, por lo que no tendrás ningún problema a la hora de ponerte manos a la obra.