Los planes de este fin de semana de Vigo que le darán la bienvenida al mes de octubre Cedida

Los planes de este fin de semana de Vigo que le darán la bienvenida al mes de octubre

Los primeros días del mes de octubre prevén un fin de semana de lo más musical, pues nos visitarán artistas de relevancia nacional y local como Greasy Belly, Wöyza, Sofía Ellar y Leroy Se Meurt.

Paralelamente, también podremos disfrutar de varios espectáculos en vivo para diferentes edades. Por un lado, ¿Quieres pecar conmigo? estará destinado a un público adulto, mientras que el show de CantaJuego y Fiesta en la Granja están recomendados para los más pequeños de la familia.

Conciertos del fin de semana

La artista Wöyza será uno de los grandes conciertos de este fin de semana en Vigo Cedida

El viernes 2 a las 21:00 horas la sala Rouge acogerá el espectáculo en vivo de Sofía Ellar, cantautora española nacida en Reino Unido y afincada en Madrid. Este 2026 inicia por todo lo alto su gira nacional Ellarte de cantar. Con esta nueva gira por España, Sofía Ellar se aventura a presentar en vivo las canciones de su cuarto disco, ELLAR.

El viernes 2 a las 21:30 horas podremos disfrutar de una gran actuación de Ángel Miguel en el La Casa de Arriba. Este cantautor es conocido por ser uno de los mejores tributos a Bruce Springsteen en Galicia.

El viernes 2 a las 22:00 horas aterriza Wöyza en la sala Masterclub, donde protagonizará un espectáculo de presentación del álbum Valiosa, donde el hip-hop se fusionará con el soul hispano, dando como resultado un mensaje potente, humanista y cargado de energía positiva.

El sábado 3 a las 21:00 horas llega a Radar Estudios la banda de fusión entre punk y electrónica Leroy Se Meurt. El concierto de este sábado formará parte de su gira de presentación del disco Hier Pour Toujours, un reflejo de la desolación de nuestros tiempos.

El sábado 3 a las 21:30 horas podremos disfrutar del concierto de Greasy Belly en La Pecera de Vigo, un espectáculo que formará parte de la presentación de su último álbum Lookin For A Roll. ¡No te pierdas esta gran noche de rock and roll!

Espectáculo ¿Quieres pecar conmigo? de Borja Rabanal

Cartel del espectáculo de Borja Rabanal '¿Quieres pecar conmigo?' Cedida

El viernes 2 (20:00 horas), sábado 3 (17:30 y 20:30 horas) y el domingo 4 (17:30 horas) en el Teatro Afundación se podrá disfrutar de la exitosa comedia teatral de Borja Rabanal ¿Quieres pecar conmigo?

La historia gira alrededor de Paz y Mónica, dos solteras treintañeras en paro que idearán un plan que las obligará a mentir, engañar y pecar para poder llegar a fin de mes.

¿Te atreves a pecar con ellas? Consigue tus entradas antes de que se agoten.

Garage Sale Market

Cartel de la edición de 2026 de Garage Sale Market Vigo Cedida

El viernes 2 y el sábado 3 se celebrará la segunda edición del Garage Sale Market en el Centro Comercial Camelias de Vigo.

En sus puestos se podrá disfrutar de una gran selección de artículos de segunda mano, retro y de ocasión como prendas de ropa, objetos de decoración, libros, juguetes, artículos vintage y mucho más.

El horario de la feria será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Espectáculo de CantaJuego - Yo quiero ser...

Cartel del nuevo espectáculo de CantaJuego que llegará este octubre a la ciudad olívica Cedida

El sábado 3 tendrá lugar uno de los espectáculos infantiles más esperados del mes. Tendrá dos sesiones diferentes, una a las 16:30 horas y otra a las 19:00 horas, en las que CantaJuego llenará de música, risas y juegos el escenario del Auditorio Mar de Vigo.

No te pierdas este emocionante espectáculo en el que CantaJuego invita a los más pequeños de la familia a jugar a qué serán de mayores con su nuevo espectáculo Yo quiero ser...

Una experiencia musical vibrante y creativa que hará disfrutar a toda la familia. ¡No te lo pienses más y consigue ya tus entradas!

XII Desafío Boot Camp

Cartel de la edición de 2026 del Desafío Boot Camp de Vigo Cedida

El domingo 4 la playa de Samil acogerá una nueva edición del Desafío Boot Camp, conocida en la ciudad olívica por ser La carrera de obstáculos más popular.

Se podrá disfrutar con tres modalidades diferentes: popular (competitiva starter y no competitiva party), equipos y Kids.

La distancia del circuito será de 6-7 kilómetros y contará con un total de 35 obstáculos para los adultos.

Espectáculo Fiesta en la Granja - Tributo Musical

Cartel del tributo musical a 'La Fiesta en La Granja' Cedida

El domingo 4 a las 12:30 y 17:30 horas tendrá lugar el Tributo Musical a la Fiesta en La Granja en el Teatro Salesianos, donde los más pequeños de la familia podrán disfrutar en vivo de las canciones del gran éxito infantil.

Fiestas de Nosa Señora do Rosario de Lavadores

Cartel de la edición de 2026 de Nose Señora do Rosario Cedida

El domingo 4 se celebrará la primera jornada de las fiestas en honor a Nosa Señora do Rosario del barrio olívico de Lavadores.

Las festividades continuarán durante la próxima semana, finalmente culminando el miércoles 7.

Domingo, 4 de octubre

12:00 horas - Misa solemne por la Coral Rivera Atienza

Procesión de la Banda de Música As Delicias do Caiero CCR de Cabral

Sesión vermú con la Banda de Música

Carreira Solidaria Aspanaex

Cartel de la edición de 2026 de la Carrera Solidaria Marcha Aspanaex Cedida

El domingo 4 tendrá lugar una nueva edición de la Carrera Solidaria de Aspanaex, la cual dará inicio a las 10:30 horas en el Parque de Castrelos y consistirá en un recorrido total de 6 kilómetros por las calles del centro de la ciudad.

Además, la jornada contará con animación, un mercadillo y hasta sorteos de gran variedad de regalos.

Eifonso Trail y Andaina

Cartel de la edición de 2026 del Eifonso Trail y Andaina Cedida

El domingo 4 se celebrará el Eifonso Trail e Andaina de la parroquia olívica de Bembrive, un evento deportivo de 16 kilómetros con salida y llegada en la Sociedad Cultural Deportiva Helios.

La jornada dará inicio a las 10:00 horas y estará seguido del Mini Trail de 11 kilómetros y una andaina de 9 kilómetros.