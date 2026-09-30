Un retiro de yoga frente al mar este octubre en la Isla de Ons (Pontevedra): precio y cómo inscribirse

La agencia Vioviajes lanza Yoga en Ons, un retiro de fin de semana los días 10 y 11 de octubre pensado para vivir la Isla de Ons desde una perspectiva más íntima y consciente. La propuesta se desarrolla en colaboración con Piratas de Nabia Naviera, que operará el traslado marítimo desde Bueu, y con Casa Acuña, que se encargará del alojamiento y la pensión completa durante la estancia en la isla.

Desde la agencia de viajes defienden que a comienzos de octubre, la Isla de Ons ofrece unas condiciones excepcionales para un retiro de yoga: menor afluencia de visitantes, temperaturas suaves, luz de otoño sobre el Atlántico y un entorno natural protegido en el que la práctica se integra de forma natural con el paisaje. Playas de arena blanca, acantilados, senderos y miradores conforman el marco en el que se desarrollarán las sesiones.

Asimismo, la ausencia de contaminación acústica y lumínica, junto con el ritmo pausado propio de la isla fuera de temporada alta, convierten a Ons en un escenario privilegiado para desconectar y encontrarse con una práctica más introspectiva.

El programa: Hatha, Vinyasa, meditación y pranayamas

A lo largo del fin de semana, los participantes disfrutarán de sesiones combinadas de Hatha Yoga, como base para trabajar postura, alineamiento y respiración consciente; Vinyasa Yoga, con secuencias dinámicas coordinadas con la respiración; meditación en la playa, aprovechando el sonido del mar y la luz del amanecer o del atardecer atlántico; y pranayamas, técnicas de respiración para completar el trabajo corporal y mental.

El programa se completa con visitas guiadas para descubrir Ons, pensadas para que quienes participen puedan conocer también el patrimonio natural y cultural de la isla más allá de las sesiones de práctica.

El precio del retiro es de 270 euros por persona, con un suplemento de 25 euros para habitación individual. Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 986 44 16 78, del correo electrónico info@vioviajes.com o de forma presencial en la oficina de Vioviajes en la Estación Marítima de Vigo. Los requisitos para participar son llevar al menos un año practicando yoga.