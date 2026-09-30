Ourense cuenta las horas para el regreso de Luz Casal en el cierre del Ou Yeah! 2026

Este domingo, 4 de octubre, la artista regresará a la ciudad para protagonizar la última jornada de la segunda edición del Festival Ou Yeah!, con un concierto en el Pazo dos Deportes Paco Paz que supondrá su primera actuación en la capital ourensana desde 2019. La cita contará también con la música del cantautor vigués Castillo y con una propuesta gastronómica de Cociña Ourense, y pondrá el broche final a un ciclo que, a lo largo de los últimos meses, ha llevado la música en directo a diferentes escenarios de la provincia.

La jornada comenzará a las 19:00 horas con la apertura de puertas. A las 19:30 horas, Castillo será el encargado de inaugurar la programación musical, antes de dar paso, a las 20:20 horas, a la actuación de Luz Casal, que llegará a Ourense en el marco de la gira de presentación de su último trabajo, Me voy a permitir.

Con esta última cita, el Ou Yeah! culmina una segunda edición que ha vuelto a apostar por su formato expandido, un modelo que combina grandes nombres del rock estatal e internacional con nuevas propuestas de la escena gallega, llevando los conciertos a distintos puntos del territorio y vinculándolos con la gastronomía y la identidad local.

El festival Ou Yeah! está organizado por Escena Sonora y Thinking Up Events, con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia en el marco de Concertos do Xacobeo, y de la Deputación Provincial de Ourense.

Luz Casal, un regreso esperado a Ourense

Una de las grandes voces de la música española de las últimas décadas, Luz Casal regresa a Ourense con un espectáculo que recorre las diferentes facetas de una trayectoria marcada por la versatilidad, la personalidad artística y la conexión con el público.

La cantante presentará Me voy a permitir, su último trabajo discográfico, un proyecto que reúne diez canciones y diez maneras diferentes de mirar y entender el mundo. Un álbum en el que la artista explora nuevos territorios creativos y reivindica la libertad para transitar entre estilos, emociones y registros musicales.

El directo propone un viaje por su identidad musical, desde la elegancia de la chanson francesa hasta la riqueza del cancionero latinoamericano, pasando por las canciones más próximas a lo cotidiano y por su faceta más rockera, que continúa siendo una de las señas de identidad de su carrera.

Acompañada de una banda formada por Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma «Baldo» y Borja Montenegro, junto a la propia artista, Luz Casal ofrecerá en el Paco Paz un espectáculo que combina las nuevas composiciones con los diferentes estilos que conforman su universo musical.

El concierto supondrá, además, su reencuentro con el público ourensano después de siete años y será el acontecimiento central de una jornada con la que el festival cerrará su segunda edición.

Castillo, talento gallego para abrir la última jornada

Antes de la actuación de Luz Casal, el escenario del Paco Paz recibirá a Castillo, el proyecto musical del cantautor vigués que será el encargado de abrir la programación musical de la jornada a las 19:30 horas.

Su trayectoria está marcada por la mezcla de influencias y por una evolución artística en la que confluyen el folk, el country y el grunge de los años noventa. En 2014 comenzó su trayectoria musical tocando en las calles de Edimburgo, una experiencia que contribuyó a definir su relación con la música en directo y a desarrollar una propuesta propia.

En 2023 publicó Let the Moon Kill the Sun, su primer álbum, con el que comenzó a dar forma a su universo musical. En 2026 regresó con LISTEN, su segundo trabajo, masterizado por el reconocido ingeniero estadounidense Ted Jensen.

Su presencia en el Ou Yeah! refuerza la apuesta del festival por incorporar talento gallego a sus diferentes citas, creando un espacio de convivencia entre artistas con trayectorias y lenguajes musicales diversos.

La gastronomía ourensana, también protagonista del cierre

La música volverá a compartir protagonismo con la gastronomía en la última jornada del Ou Yeah!, que contará con la participación de Cociña Ourense en la Zona Gastronómica Grupo Cuevas, una de las principales apuestas del festival para ofrecer al público una experiencia que vaya más allá de los conciertos.

La colaboración con el colectivo de cocineros ourensanos permite incorporar a la programación propuestas culinarias elaboradas con producto de proximidad, poniendo en valor la riqueza de la despensa de la provincia y el trabajo de los profesionales de la gastronomía local.

Para esta última cita, Cociña Ourense contará con las elaboraciones de tres de sus chefs. Marco Varela presentará un brioche relleno de guiso de costilla de vaca; Luis Romaní elaborará un mollete de pollo y langostino; y Alberto Fernández aportará un taco de cochinita pibil. La oferta incluirá también una alternativa vegana y opciones sin gluten.

La propuesta gastronómica, abanderada por Grupo Cuevas, completa así una experiencia que conecta la música en directo con el producto local y la identidad culinaria ourensana, dos de los ejes que definen el modelo del Ou Yeah!.

Un recorrido por la provincia que cierra su segunda edición

El concierto de Luz Casal pondrá el punto final a la segunda edición del Festival Ou Yeah!, un proyecto que nació con la voluntad de vincular la música al territorio y ampliar la oferta cultural de la provincia a través de un formato que combina diferentes escenarios, públicos y experiencias.

El recorrido de este año comenzó el pasado 6 de junio en Expourense, con una primera gran cita protagonizada por Loquillo, The Rapants y el trío británico Kitty, Daisy & Lewis. La segunda parada tuvo lugar el 31 de julio en la Praza da Veracruz de O Carballiño, con un concierto gratuito de Burning. La histórica banda madrileña, liderada por Johnny Cifuentes, celebró sus 50 años de trayectoria con un directo que repasó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.

Ahora, el festival regresa al Pazo dos Deportes Paco Paz para completar un calendario que combina referentes de la música estatal e internacional, artistas de la nueva escena gallega y la participación de profesionales de la gastronomía ourensana.

Con esta última jornada, el Ou Yeah! cierra su segunda edición con un modelo cultural que busca dinamizar diferentes puntos de la provincia, poner en valor sus espacios y conectar la música con la gastronomía y el patrimonio local.

Entradas y horarios

El concierto de Luz Casal tendrá lugar este domingo, 4 de octubre, en el Pazo dos Deportes Paco Paz, en Ourense. Las entradas están disponibles desde 28 euros más gastos de gestión a través de la web oficial del festival y de la plataforma Ataquilla.

Horarios: