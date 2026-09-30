Llega a Vigo una fiesta de música electrónica con reconocidos DJs internacionales

Este sábado regresa a Vigo la fiesta electrónica Klubers con una sesión en Rouge The Sound Club, que reunirá a varios nombres emergentes de la escena house nacional e internacional.

La cita, que se desarrollará desde la medianoche hasta las 06:30 horas, incorpora a dos artistas vinculados a la escena house underground. André Butano, nacido en Santiago de Chile, es residente y booker de La Feria desde hace más de 15 años y fundador del sello Posay Music. Sus producciones han aparecido en sellos como 8bit, Cadenza, Mindshake, Elrow, Deeperfect, Relief o Desolat. Además, ha participado en festivales como Creamfields, Mysteryland, Resistance, Magik Garden y Ultra.

Por su parte, Samady comenzó su trayectoria en el dúo valenciano Betbro, con el que pasó por festivales y salas como Medusa, Marenostrum, Pacha Barcelona, Spook, Barraca y City Hall. Tras trasladarse a Andorra, puso en marcha The Boss Club, donde ejerce actualmente como residente principal.

Las entradas para la sesión de este sábado continúan disponibles tras agotarse el primer tramo de venta.