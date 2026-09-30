La Batalla de Rande regresa a Redondela (Pontevedra): recreaciones, música y el espectáculo pirotécnico

Redondela volverá a revivir este mes de octubre la Batalla de Rande con una nueva edición de su conmemoración histórica, que combinará recreaciones teatrales, música, divulgación y actividades para público familiar.

El Concello de Redondela y la Asociación Deportiva e Cultural de Rande presentaron este miércoles la programación de la XIII edición, que comenzará el 10 de octubre en el casco urbano y trasladará su actividad principal al entorno de Rande los días 17 y 18.

La alcaldesa, Digna Rivas, destacó el valor identitario de una celebración que permite que la historia "se viva, se sienta y se celebre", al tiempo que puso en valor su impacto cultural y turístico.

El presidente de la ACD Rande, Alejandro Comesaña, explicó que este año se recuperará la comida de confraternidad entre los vecinos con la intención de reforzar el carácter local de la fiesta. "Los vecinos tienen que sentir que esta fiesta es suya", señaló.

Las representaciones estarán de nuevo dirigidas por Mónica Sueiro, que avanzó "sorpresas" y nuevas escenas centradas tanto en la batalla como en la vida cotidiana de la época.

La programación incluirá también el estreno de "O Rosco da Batalla de Rande", un concurso infantil de dibujo y una charla sobre el patrimonio industrial de Rande. El momento más espectacular volverá a llegar el sábado por la noche con "Arde o mar", el espectáculo pirotécnico sobre el muelle.

Programación

Sábado 10 de octubre, centro de Redondela

Desfile temático por las calles de la villa.

Estreno de "O Rosco da Batalla de Rande".

Sábado 17 de octubre, entorno de Rande y Museo Meirande

12:30 horas: llegada de embarcaciones tradicionales y recepción de autoridades.

llegada de embarcaciones tradicionales y recepción de autoridades. 12:45 horas: desfile de la flota acompañado por el grupo de gaitas Asubíos.

desfile de la flota acompañado por el grupo de gaitas Asubíos. 13:00 horas: representación de "O cofre da benvida".

representación de "O cofre da benvida". 13:30 horas: representaciones de "O bastón de Rande" y "Normas para un bo xantar".

representaciones de "O bastón de Rande" y "Normas para un bo xantar". 17:00 horas: representación de "A decisión (1ª parte)".

representación de "A decisión (1ª parte)". 17:15 horas: representación de "A descarga".

representación de "A descarga". 18:00 horas: representación de "A frota queda en Rande", en el camarote del Museo Meirande.

representación de "A frota queda en Rande", en el camarote del Museo Meirande. 18:15 horas: representación de "A decisión (2ª parte)", también en el interior del museo.

representación de "A decisión (2ª parte)", también en el interior del museo. 18:30 horas: charla del divulgador cultural Xosé Couñago sobre el patrimonio industrial de Rande.

charla del divulgador cultural sobre el patrimonio industrial de Rande. 19:00 horas: representación de "As setecentas".

representación de "As setecentas". 20:00 horas: representación de "O inimigo está na ría".

representación de "O inimigo está na ría". 20:30 horas: concierto de "O son do río".

concierto de "O son do río". 21:30 horas: espectáculo pirotécnico "Arde o mar" sobre el muelle.

Domingo 18 de octubre, Rande