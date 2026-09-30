Abierto hasta agotar plazas: 520 entradas para visitas teatralizadas este Samaín a 2 de los castillos más emblemáticos

La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre se celebra el Samaín, una festividad de origen celta que marca la llegada del invierno y constituye una de las celebraciones tradicionales más antiguas de Galicia.

Este año, con motivo del Samaín, la Diputación de Pontevedra ha puesto en marcha un programa de actividades que incluye 520 entradas para disfrutar de visitas teatralizadas a dos de los castillos más emblemáticos de la provincia.

Samaín llega a Galicia con un plan perfecto

La Diputación de Pontevedra ha abierto esta semana el plazo para comprar las entradas para disfrutar de las visitas teatralizadas de Samaín que se desarrollarán en los castillos de Soutomaior y Sobroso entre el 11 de octubre y el 1 de noviembre.

Las actividades, pensadas para todos los públicos y producidas por EscénaTe, mostrarán la historia de los castillos, sus leyendas y los personajes que habitaron en ellos con el objetivo de seguir poniendo en valor el carácter histórico y patrimonial de estos elementos.

En total, se ofertarán 26 turnos de visitas con un aforo máximo de 20 personas por función, por lo que un máximo de 520 personas podrán disfrutar de las actividades.

Castillo de Sobroso Castelo de Sobroso (Web)

En el Castillo de Sobroso se celebrarán los días 17 y 18 de octubre, con un pase diario a las 16:30 horas, y los días 24, 25 y 31 de octubre y 1 de noviembre, con dos pases diarios, a las 11:30 y a las 16:30 horas.

En este caso, las visitas están ambientadas en la Edad Media durante el asedio sufrido por la reina Doña Urraca. En 'Os sinais de Sobroso', el público se integra en la ficción como parte de la población refugiada en la fortaleza, recorriendo sus espacios.

Las entradas pueden adquirirse en la web del Castillo de Sobroso a un precio de 5 euros por persona.

Por su parte, en el Castillo de Soutomaior las visitas tendrán lugar los días 11, 12, 17, 18, 24, 25 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, con dos pases diarios, a las 12:00 y a las 16:30 horas.

Aquí 'As voces de Soutomaior' es una propuesta que invita al público a recorrer los espacios del castillo a través de las distintas épocas y personajes que han dejado su huella en la historia.

Con humor, interacción con los visitantes, elementos legendarios y momentos emotivos, la actividad convierte muros, salas y jardines en un escenario vivo y presente. Las entradas están ya disponibles en la web del Castillo de Soutomaior por 8 euros por persona.