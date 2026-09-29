Sustos, pruebas y chocolate caliente: así es la andaina de Samaín más tenebrosa del área de Vigo

El 17 de octubre llega al Monte Común de Tameiga, en Mos, una andaina nocturna con sustos y pruebas que calienta motores para Samaín. Durante cinco kilómetros, grupos de entre cuatro y diez personas tendrán que ir superando diferentes pruebas hasta llegar a la meta, todo ello en un ambiente de lo más tenebroso.

Los tres primeros grupos recibirán un regalo y, después de finalizar el recorrido, habrá chocolate caliente para todos los participantes. Para participar es obligatorio llevar linterna y chaleco reflectante.

La inscripción tiene un precio de seis euros por persona y se puede realizar en el teléfono 711 26 65 68. En el momento de la inscripción, los participantes podrán elegir la franja horaria en la que realizarán la prueba.