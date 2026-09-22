Pinchos a 2,50 euros desde el 2 al 24 de octubre de 20:00 a 23:00 horas en este pueblo gallego

El área de Vigo se prepara para disfrutar de casi un mes dedicado a la gastronomía en su versión más "pequeña". Por solo 2,50 euros, todas las personas que acudan podrán degustar una gran variedad de propuestas en los más de diez establecimientos hosteleros de Salceda de Caselas.

Se trata de la IX Ruta do Pincho, una cita gastronómica que cada año reúne a cientos de personas interesadas en descubrir y degustar las elaboraciones que tienen preparadas por los 15 establecimientos participantes, que ofrecerán los pinchos hasta agotar existencias. Te contamos todo lo que debes saber de la novena edición de esta ruta.

Ruta gastronómica de casi un mes

Salceda de Caselas vuelve a ser el epicentro de la gastronomía durante casi un mes con la nueva edición de la Ruta do Pincho. Desde el 2 al 24 de octubre, vecinos del municipio y visitantes podrán recorrer los diferentes establecimientos participantes y probar propuestas muy variadas por solo 2,50 euros.

La cita alcanza este año su novena edición y contará con la participación de 15 locales de hostelería, que harán todo lo posible para sorprender a sus clientes con sus recetas. Sin duda, es una buena oportunidad para salir, descubrir nuevos sitios y, ya que estamos, comer a reventar sin gastar demasiado.

"Boa comida, boa música e bo ambiente para as noites de outubro!", dicen desde el concello en sus redes sociales.

Cada establecimiento prepara su propio pincho, con propuestas diferentes para sorprender a la clientela. Así, durante los días de la ruta puedes ir de bar en bar y probar todo lo que quieras hasta agotar existencias en horario de 20:00 a 23:00 horas, perfecto para ponerse las botas en la cena.

Con esta ruta gastronómica se pone en valor el trabajo de la hostelería de Salceda de Caselas, además de dar a conocer estos establecimientos al público. Sin duda, una excusa perfecta para quedar con tus amigos o tu familia, recorrer las calles de la localidad y comer pinchos a buen precio.

Así que ya lo sabes: del 2 al 24 de octubre de 20:00 a 23:00 horas, no te pierdas la Ruta do Pincho con varias opciones a 2,50 euros en Salceda de Caselas.

Locales que participan en la IX Ruta do Pincho de Salceda de Caselas: