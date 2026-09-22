El Marco convertirá Vigo en la capital de la danza con Janet Novás, Andrés Corchero y Alejandra Balboa

Vigo se convertirá en la capital de la danza internacional y del performance a partir de este sábado 26 de septiembre. El museo Marco acogerá el III Síntese, con una triple programación protagonizada por la artista gallega y premio nacional de danza, Janet Novás; y los bailarines, Andrés Corchero y Alejandra Balboa.

El proyecto, impulsado por la Xunta de Galicia a través del programa Teu Xacobeo, arrancará el sábado con Feelings, de Janet Novás. Se trata de una pieza de danza contemporánea creada e interpretada por la bailarina gallega Janet Novás, concebida como un viaje íntimo y un ejercicio de liberación a través del lloro y del movimiento corporal.

A continuación, Andrés Corchero y Alejandra Balboa realizarán una muestra de la creación que están realizando en A Casa Vella, un espacio de creación contemporánea, en Amiadoso, en Ourense. La performance tiene el título de Entre tú y yo, el tiempo muerto.

El programa del Marco de Vigo es una "única oportunidad para asistir a un encuentro inusual, en un espacio tan significativo", en palabras de la organización. El programa lo completa el documental Cadencia, de Virginia Rota, que pone la mirada en la relación con el cuerpo y la danza de Janet Novás. Al final de la función, habrá una conversación informal con los artistas conducida por la periodista Rita Alonso.

De forma paralela, se llevará a cabo un taller de danza contemporánea con Janet Novás, es la primera vez que imparte este curso en la ciudad. "Una actividad expandida, que engloba la propuesta del festival: mostrar, conversación y conocer desde dentro", apunta la organización. "El objetivo principal de este taller es despertar la necesidad de descubrir, acechar, disfrutar y arriesgar sin miedo al error o a la idea del fracaso", explica también Novás.

El festival continuará los siguientes fines de semana, del 3 al 4 y del 9 al 11 de octubre. El sábado 3 de octubre, en la nave de la Cooperativa de Armadores de Vigo y Fundamar, de Redeir@s del puerto de Bouzas, bailarán la viguesa Marcia Vázquez y la turco-francesa Nermin Salepci.