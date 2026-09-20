El curioso nombre del hijo de la gallega Miryam Gallego: significa "afortunado" y solo hay 621 en España

Miryam Gallego se trasladó a los 18 años a Madrid para estudiar Arte Dramático. La actriz nacida en Ourense debutó en Pratos combinados, de la TVG; más tarde, consiguió papeles fijos en series, como Periodistas, Hospital Central y Águila Roja.

¿Quién no recuerda a Lucrecia de Guzmán en Águila Roja? ¿O a Claudia Montero en Periodistas? Miryam Gallego también ha participado en largometrajes, como La voz dormida y Romería, con la que fue nominada a los Premios Goya, en la categoría 'Mejor actriz de reparto'.

El curioso nombre del hijo de Miryam Gallego

La intérprete ourensana siempre ha mantenido un perfil reservado con su intimidad. No obstante, se conoce que es madre de una familia numerosa compuesta por su hija mayor, Luna, y sus hijos gemelos, Otto y Noé.

El nombre masculino Otto despierta la curiosidad de muchos por ser poco común en España. De hecho, los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizan apenas 621 niños y hombres con este nombre propio. En Galicia, son 35.

Otto, de origen germánico, es una variante del nombre 'Odo' u 'Udo'. Fue un nombre muy usado por reyes y emperadores, particularmente en países como Alemania, Austria y Suiza, y se le atribuyen varios significados, como "el que posee riqueza", "próspero" y "afortunado".

El nombre propio Otto se asocia principalmente con la riqueza y la prosperidad. "Es corto, contundente y con una fuerte carga histórica que ha trascendido fronteras", apunta el portal Wisdom Library.

Algunas figuras históricas destacadas con este nombre propio son: Otto I el Grande, fundador del Sacro Imperio Romano Germánico; Otto von Bismarck, el primer canciller del Imperio alemán; y Otto Hahn, químico alemán galardonado con el Premio Nobel en 1944.

Otto cuenta con variantes en otros idiomas, cada una con su pronunciación. A continuación, te detallamos algunas:

Español: Otón

Gallego: Otón

Catalán: Oto

Francés: Otto, Otho, Othon y Otton

Italiano: Otto y Ottone

Húngaro: Ottó

Como ya señalamos en párrafos anteriores, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza 621 niños y hombres con el nombre Otto, con una edad media de 18,4 años. En este contexto, hay un mayor número de personas con este nombre en Ourense, Barcelona y Lleida.

A nivel regional, el informe Estadística de nomes dos neonatos galegos. Ano 2023, elaborado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), anota 35 niños y hombres con este nombre masculino, siete de ellos en la ciudad de A Coruña.