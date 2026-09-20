Avelino, alcalde de un pueblo gallego con pocos habitantes: "Tiene todos los servicios. Solo nos falta la gente"

El rural gallego sufre una gran despoblación. Muchos municipios ven cómo, año tras año, sus habitantes abandonan las casas en las que se criaron para mudarse a localidades más próximas a las ciudades o a los propios entornos urbanos, por cuestiones laborales o por disponer de todos los servicios básicos más a mano.

En este contexto surge 'Holapueblo', una iniciativa promovida por Redeia, IKEA y AlmaNatura que busca hacer frente al abandono rural poniendo en contacto a personas interesadas en trasladarse a vivir y emprender en el medio rural con municipios que necesitan nuevos habitantes. Uno de los pueblos gallegos que forma parte de esta iniciativa es Castrelo de Miño (Ourense), que actualmente tiene poco más de 1.000 habitantes.

"Solo nos falta la gente"

Castrelo de Miño, en Ourense Holapueblo

Castrelo de Miño es uno de esos pueblos que tiene mucho que ofrecer a sus habitantes, pero que vive en primer plano el problema de la despoblación. Situado en la comarca de O Ribeiro, en Ourense, el municipio cuenta con 1.315 habitantes y está situado a solo 15 minutos de Ourense ciudad, por lo que es una localidad perfecta para disfrutar de todo lo que ofrece el rural sin alejarse demasiado de los servicios que ofrece la urbe.

Atraer a nuevos vecinos es uno de los principales objetivos que persigue Castrelo de Miño de la mano de Holapueblo. Necesita personas que quieran cambiar su forma de vida, instalarse en la localidad y, por qué no, poner en marcha algún negocio.

Según explica Avelino Pazos, alcalde del pueblo: "Tiene todos los servicios y se encuentra muy bien comunicado (...). Hay que venir aquí para saber lo que es, no nos falta de nada y tenemos una naturaleza excepcional. ¡Solo nos falta la gente! Estaremos encantados de recibir a todo el mundo, pero el futuro de Castrelo está en la gente joven que quiera emprender en actividades al aire libre y naturaleza".

Qué ofrece este pueblo de Galicia

Interior de Castrelo de Miño, en Ourense Holapueblo

Además de su cercanía a la ciudad, Castrelo de Miño cuenta con muchos servicios básicos para el día a día. Cuenta con dos Casas Niño y un colegio de educación infantil y primaria, mientras que para estudiar secundaria, Bachillerato o FP los alumnos deben desplazarse hasta Ribadavia mediante transporte gratuito.

También hay consultorio médico y dos farmacias, además de un centro de salud con servicio 24 horas en Ribadavia.

Uno de los mayores atractivos de esta localidad es su entorno, presidido por el río Miño. El Parque Náutico de Galicia permite practicar actividades como piragüismo o vela. También hay piscina municipal natural, playa fluvial y varias instalaciones deportivas.

Para quienes estén pensando en emprender, existen las siguientes posibilidades a tener en cuenta: