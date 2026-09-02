La feria medieval ideal para visitar este fin de semana: sobre 150 puestos de artesanía y comida, y juegos para niños
El viernes 4 y el sábado 5 de septiembre, Pontevedra viaja al pasado para celebrar el 25 aniversario de su Feira Franca
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Las ferias medievales son uno de los eventos que más gente congregan en Galicia. Durante estos días, los municipios regresan al pasado y transforman sus calles y plazas con una decoración de época con la que vivir al máximo la experiencia. Es lo que se ocurrirá en Pontevedra el 4 y 5 de septiembre, cuando la ciudad celebrará la vigésima quinta edición de la Feira Franca.
Serán dos jornadas para disfrutar de una de las fiestas gallegas más emblemáticas, declarada de Interés Turístico de Galicia. Entre sus principales atractivos se encuentra el mercado medieval, que este año reunirá cerca de un centenar de puestos de artesanía y otros 47 dedicados a la alimentación. Además, habrá diferentes actividades para todos los públicos.
Pontevedra celebra la 25ª edición de la Feira Franca
La Feira Franca conmemora un hecho ocurrido en 1467, cuando el rey Enrique IV concedió a los ciudadanos de Pontevedra el privilegio de celebrar durante un mes un mercado libre de impuestos. Más de cinco siglos después, la ciudad del Lérez volverá a recrear aquel ambiente medieval los días 4 y 5 de septiembre.
En esta vigésimo quinta edición, "As Tabernas" serán el eje de la celebración, como lugares de encuentro y convivencia. En la praza da Ferrería, da Pedreira y do Peirao se podrá conocer los antiguos oficios, como los maestros artesanos, herreros, carpinteros, redeiras, palilleiras y músicos.
Las calles de la ciudad acogerán varias representaciones, como la del transporte del vino, exhibiciones de disciplinas de caza, deportes y danzas, todo un abanico de posibilidades que incluye también talleres infantiles.
La fiesta se extenderá también a la hostelería y al comercio local. Más de un centenar de establecimientos hosteleros se sumarán a la celebración y habrá 164 espacios autorizados para instalar mesas destinadas a comidas y cenas en la vía pública.
El mercado medieval abrirá el sábado 5 de septiembre a las 11:00 horas en la Avenida de Santa María, con cerca de un centenar de puestos de artesanía, y otros 47 de alimentación. Además, el recinto festivo crecerá con nuevos espacios en dirección a la Alameda.
Además del mercado que contará con casi 150 puestos, el sábado también se podrá disfrutar de espectáculos de cetrería y juegos tradicionales, y diferentes pasacalles con bufones y trovadores.
Este mismo día destaca el Gran Torneo Medieval que se llevará a cabo en la Plaza de Toros, un espectáculo que recrea las justas de los caballeros en el siglo XV. Habrá un pase a las 17:30 horas y otro a las 20:00 horas.
Programación completa de la XXV Feira Franca
Viernes 4 de septiembre: jornada inaugural
- 19:00 horas: pregoneros a caballo anunciarán el inicio de la XXV Feira Franca por el centro histórico
- 22:00 horas: espectáculo inaugural de la Feira Franca: As Tabernas
Sábado 5 de septiembre: día da Feira Franca
- 11:00 horas: desembarco en Ponte do Burgo de la cervexa do Ollo Redondo.
- 11:30 horas: apertura del mercado medieval (Avenida de Santa María) y de la muestra de oficios (prazas da Ferrería, da Pedreira e do Peirao)
- 12:00 horas: recreación del transporte do vino
- 12:30 horas: cantar de ciego y música medieval
- 12:30 horas: demostración y talleres de esgrima
- 13:00 horas: As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce
- 13:00 horas: tiro con arco
- 17:00 horas: demostración y talleres de esgrima
- 17:30 horas: gran torneo medieval
- 17:30 horas: pasacalles Os Vikingos do Valhalla
- 18:00 horas: cantar de ciego y música medieval
- 18:00 horas: A galiña dos ovos de ouro
- 18:00 horas: Os bufóns e trobadores
- 18:00 horas: Música y bailes medievales
- 18:30 horas: tiro con arco
- 18:30 horas: As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce
- 19:00 horas: pasacalles Os Vikingos do Valhalla
- 19:00 horas: cuentacuentos la Corsaria Lola
- 19:30 horas: pasacalles Art Monium y O Gran Dragón
- 20:00 horas: gran torneo medieval
- 20:00 horas: As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce
- 21:00 horas: cantar de ciego y música medieval
- 21:30 horas: pasacalles Os Vikingos do Valhalla