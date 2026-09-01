Así serán las jornadas culturales Mar de Vigo: mercadillo, charlas, actividades y conciertos

El Museo do Mar de Galicia acogerá el próximo 5 de septiembre la Xornada Cultural Mar de Galicia, una cita festiva y participativa dirigida a todos los públicos que combinará música, actividades náuticas, divulgación, artesanía y propuestas vinculadas a la sostenibilidad.

Coorganizada por la Asociación Sociocultural e Deportiva OVER, la programación se desarrollará entre las 11:30 y las 23:30 horas. Estas jornadas fueron canceladas el pasado mes de julio por la falta de los permisos pertinentes para su celebración pocas horas antes de que arrancase.

Desde la organización aseguran que para esta cita se ha reforzado toda la documentación técnica y administrativa con el apoyo de profesionales especializados.

"Nuestra intención es que el 5 de septiembre la noticia sea simplemente que las familias y la ciudadanía de Vigo están disfrutando de una nueva jornada de cultura, música y mar", señalan desde la Asociación OVER.

El acceso al recinto será gratuito durante toda la jornada, salvo para las actuaciones musicales. La entrada conjunta a las dos zonas de conciertos tendrá un precio de 8 euros más gastos de gestión y ya puede adquirirse a través de Tixxlab.com. Los menores de 18 años podrán acceder gratuitamente.

Programación

Entre las propuestas previstas se encuentra el Mercado Salitre, con alrededor de 40 puestos de creación gallega, moda de segunda mano, artesanía, vinilos, autoedición y proyectos de economía circular.

También habrá actividades de iniciación y recorridos en kayak, así como espacios de divulgación. A mediodía se celebrará la charla 'Conciencia Azul', centrada en la protección del medio marino, la sostenibilidad y el futuro de la ría de Vigo, mientras que por la tarde tendrá lugar la mesa redonda 'Vigo Soa: Cultura, Música e Cidade', dedicada al modelo cultural de la ciudad.

La programación musical comenzará a las 18:00 horas en el Escenario Ría, dedicado al rap y las músicas urbanas, con las actuaciones de Tekilas, THRE36OYZ, Xiari, Losdela9 y Adán. Cecilio G será el encargado de cerrar la jornada con un concierto previsto a partir de las 22:40 horas.

En paralelo, el Escenario Xanela reunirá propuestas de rock y música alternativa con Lorahacepan, YOUCANTHIDE y Zalomon Grass. Además, entre las 17:30 y las 19:00 horas, el espacio Río Lagares, en el interior del museo, acogerá una sesión de Nelo centrada en la electrónica, el ambient y los elementos visuales.