Ha llegado a Action el armario más bonito y barato de la temporada: 32,95 euros y capacidad para 100 kg

Tener capacidad de almacenamiento en una vivienda es fundamental para mantener el orden. Amueblar un hogar puede parecer, a priori, un gran gasto, pero solo es cuestión de saber a qué lugares acudir para poder adquirir calidad a buen precio.

Action es una excelente opción para hacerse con mobiliario y otros accesorios para el hogar a precios que son especialmente irresistibles y accesibles para todos los bolsillos. Con más de 120 tiendas repartidas en toda España, 6 de ellas están en Galicia, por lo que visitar alguna de ellas es tu oportunidad para adquirir alguno de los más de 6.000 productos de su catálogo.

Un pequeño armario muy funcional

Este armario pequeño de Action está diseñado para combinar espacio de almacenamiento y asiento en un mismo mueble. Tiene un formato compacto, pensado principalmente para utilizarse en el vestíbulo o en la entrada de una vivienda, ya que tiene unas medidas de 90x38x42 cm.

El mueble dispone de dos compartimentos en los que se puede guardar zapatos u otros objetos de interés para mantener la entrada organizada. Estos se tapan con dos puertas correderas, lo que da una sensación de orden visual y es perfecto para tener más espacio, ya que no necesitas demasiado margen delante del mueble para abrir las puertas.

La parte superior está cubierta con una tela suave, por lo que también se puede utilizar como asiento. Así, cumple dos funciones diferentes y muy útiles: sirve para almacenar objetos y proporciona un lugar donde sentarse, por ejemplo, para ponerse o quitarse los zapatos.

Armario pequeño de Action: 3220594 Action

Su diseño presenta un acabado marrón y un estilo sencillo y actual. Por sus dimensiones compactas y sus puertas correderas es el mueble ideal para zonas de entrada en las que se busca aprovechar al máximo el espacio disponible sin que dé sensación de estar sobrecargado. La capacidad máxima de carga es de 100 kg.

El número de artículo es 3220594, por lo que, si te interesa, no dudes en hacerte con él de forma online o de forma presencial en algunas de sus tiendas.