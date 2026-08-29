Viajes gratuitos por la ría de Vigo para personas mayores: este día abren las inscripciones

Abel Caballero con algunos beneficiarios del programa de envejecimiento activo de Vigo. Concello de Vigo

El Concello de Vigo prepara una nueva edición del programa 'Vigo, Cidade Amiga dos Maiores'. Este septiembre abrirá el plazo para las inscripciones de los viajes gratuitos en barco por la ría para personas mayores.

En un audio distribuido a los medios de comunicación este sábado, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado sobre la nueva edición de este programa gratuito dirigido a personas de avanzada edad. El gobierno local abrirá las inscripciones el próximo 1 de septiembre.

El Concello ofrece así sobre 2.700 plazas en rutas "completamente gratuitas". Los y las vecinos interesados podrán apuntarse a la actividad a través del teléfono 010 o a través de las asociaciones vecinales.

Los viajes se organizarán para los meses de septiembre y octubre, y tendrán una duración de una hora y media. Las personas interesadas tendrán la posibilidad de disfrutar de dos rutas diferentes.

En la primera, titulada 'Lendas da Ría de Vigo', los guías narrarán leyendas, historias y algunos de los episodios más importantes de la bahía olívica. "Va a tener un éxito extraordinario", ha asegurado Caballero.

En la segunda ruta, bajo el nombre de 'Ciencia a bordo', los vecinos y vecinas de Vigo podrán descubrir los secretos de la ría. Con un dron submarino, los tripulantes observarán el fondo del mar, toda su geografía y organismos.