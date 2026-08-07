Segundo día de O Marisquiño en Vigo: skate, BMX, basket 3x3, música y más en Samil

O Marisquiño afronta este viernes su primera gran jornada de competición tras un arranque marcado por la gran respuesta del público al Family Day by Gadis, que agotó todas las plazas de sus 26 talleres en Samil y Navia. Las clasificatorias de Skate, BMX, Basket 3x3 y Flatland, los primeros entrenamientos de FMX y Big Air y la programación musical en los cuatro escenarios multiplicarán hoy la actividad en el recinto de Samil.

La competición comenzó a las 11:30 horas con las clasificatorias de Skate Miniramp. Por la tarde se disputarán las de Street femenino, desde las 16:00 horas, y Street masculino, a partir de las 17:40 horas. En BMX, las clasificatorias de Street arrancarán a las 16:00 horas y las de Park a las 19:00 horas. El Basket 3x3 desarrollará desde las 13:30 horas su fase clasificatoria masculina y femenina, y el Flatland amateur entrará en competición a las 17:00 horas. El Skate y el BMX adaptados celebrarán este viernes sus entrenamientos oficiales, a las 15:00 y 15:30 horas, respectivamente.

A las 17:00 horas comenzarán los entrenamientos de Breaking. Más tarde llegará la primera toma de contacto de FMX y Big Air con los espacios que acogerán sus exhibiciones durante el fin de semana. Los pilotos de Freestyle Motocross entrenarán de 19:00 a 20:00 horas y, a continuación, los riders de BMX y MTB probarán la gran rampa de Big Air hasta las 21:30 horas.

Otro de los momentos destacados del día llegará a las 20:30 horas con la Piranha Ñam Session, una nueva jam de vert encabezada por Danny León. La sesión reunirá a alrededor de treinta skaters en un formato libre, alejado de las rondas y puntuaciones habituales.

La programación musical tendrá también una vertiente inclusiva con el Freestyle People Show, que comenzará a las 17:00 horas en La Plaza. La propuesta, organizada por Gallos del Norte y la Asociación Poten100mos, reunirá durante tres horas a artistas con y sin diversidad funcional en una exhibición de freestyle rap que incluirá también un micrófono abierto para la participación del público.

Por la noche, la música se extenderá por los cuatro escenarios de Samil. En SON Estrella Galicia, la artista viguesa High Paw abrirá los conciertos a las 22:30 horas. A las 00:10 será el turno de Rebeliom do Inframundo, referente del rap en gallego, y El Virtual cerrará la noche con un concierto que comenzará a las 01:35 horas. La música electrónica tomará La Plaza desde las 22:00 horas con los B2B de LKina y DNatalieJ y de Weisheit y Tesa, antes de la sesión de la DJ y productora portuguesa Klin Klop. El escenario Sunset mantendrá durante el día las sesiones de DJs locales y Oasis by OCB completará la oferta nocturna con su programación dedicada a la cultura sound system.