Arranca O Marisquiño en Vigo: talleres infantiles, primeros entrenamientos y conciertos

O Marisquiño ha abierto este jueves su XXVI edición con una jornada centrada en los más pequeños de la casa.

El Family Day by Gadis despliega a lo largo de la jornada 26 talleres gratuitos vinculados a siete disciplinas de la programación, en los que participarán 320 niños. Skate y BMX se celebran en el skatepark de Navia, mientras que Samil acoge talleres de BMX Flatland, Breaking, Basket 3x3, Graffiti y freestyle rap, incorporado este año como novedad.

De forma paralela, las pistas de Samil han comenzado a recibir a los participantes en el programa competitivo. Los entrenamientos de Skate Street y Miniramp han arrancado a las 11:00 horas y, media hora después, han comenzado las primeras sesiones de BMX júnior. A las 12:00 horas se ha puesto también en marcha el torneo júnior de Basket 3x3, que mantendrá la actividad hasta las 20:30 horas.

El programa deportivo se intensificará durante la tarde. Los entrenamientos de BMX adaptado comenzarán a partir de las 13:00 horas y a continuación se sucederán los de las categorías femeninas y profesionales de Park y Street. En Skate, las preclasificatorias masculinas de Street comenzarán a las 16:00 horas y marcarán el inicio de la competición en esta XXVI edición.

La actividad deportiva del primer día se cerrará con una Sunset Session de Skate y los entrenamientos de los riders invitados de BMX, que prolongarán la acción en las pistas hasta las 22:00 horas.

La programación musical comenzará también este jueves con el concierto de bienvenida de la banda viguesa Monk Blues Band, previsto a las 20:00 horas en el escenario La Plaza. La actuación está especialmente dirigida al público familiar y forma parte de Marisquiño Kids, cuyo programa se extiende este año por primera vez a los cuatro días del festival. Entre el viernes y el domingo, el programa ofrecerá en Samil talleres, juegos, exhibiciones y espacios participativos de acceso gratuito y sin necesidad de inscripción previa.