Miguel Ángel, astrofísico, advierte si miras al eclipse sin gafas: "Te quedas ciego sin darte cuenta. Te quema la retina"

El próximo 12 de agosto tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más espectaculares del último siglo. Un eclipse total de Sol cruzará España de oeste a este, pasando la franja de totalidad por numerosos municipios gallegos.

Este hito histórico movilizará a miles de personas. Por ello, ópticos y astrofísicos avisan de un aspecto fundamental: la única forma segura de mirar directamente al Sol durante el eclipse es utilizando gafas homologadas para este fin.

"No notas dolor"

"Te quedas ciego sin darte cuenta. Te quema la retina", advierte el astrofísico, Miguel Ángel Pérez, sobre si miras al eclipse sin protección. Sin embargo, "no notas dolor. No vamos a notar nada hasta un día o dos más tarde, ya depende de cada persona", añade.

Observar el Sol directamente puede causar daños graves en los ojos e incluso ceguera permanente. "La retina puede quemarse sin aviso, pues no produce sensación de dolor", avisan también desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Una pequeña cantidad de radiación es suficiente para dañar la vista. Esta advertencia aplica tanto al Sol sin eclipsar como al Sol eclipsado parcialmente o un eclipse anular.

¿Qué gafas necesito para ver el eclipse?

La manera más segura de observar este fenómeno astronómico único es mediante las denominadas "gafas de eclipse" durante cortos periodos de tiempo, bien inferiores al minuto.

"Deben usarse solo si se encuentran en buenas condiciones, sin raspaduras, perforaciones, arañazos, roturas ni dobleces", señala el ING. Por eso, "conviene probarlas antes mirando una bombilla de incandescencia".

El cumplimiento de la normativa ISO debe estar indicado claramente en las gafas. En ellas debe aparecer la inscripción 'EN ISO 12312-2:2015'. Si solo pone 'ISO 12312-1', no son aptas para mirar el Sol.

Según la norma, este filtro bloquea casi toda la radiación solar visible. Solo deja pasar como mucho un 0,0032% de la luz visible y como mínimo un 0,000061%. Además, también bloquea eficazmente la radiación ultravioleta (UV) y limita la cantidad de radiación infrarroja (IR).

Las gafas de eclipse hay que colocarlas antes de alzar la vista hacia el sol. Si usas lentes de aumento, póntelas encima y comprueba que no entra luz directa por los bordes de la montura. Para una retirada segura, baja la cabeza antes de quitarse las gafas.

Está totalmente desaconsejado el uso de filtros caseros (radiografías, gafas de sol, CDS, cristales ahumados, etc.). "De todos ellos el único razonable son los vidrios o filtros de soldador de alto grado, aunque sus cualidades ópticas pueden dejar mucho que desear".