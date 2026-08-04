Guía completa para O Marisquiño 2026: horarios, actividades y todo lo que tienes que saber

O Marisquiño, el festival de cultura urbana, música y deportes más destacado de Vigo, regresa a la ciudad del 6 al 9 de agosto con una programación que combina conciertos, competiciones deportivas y actividades vinculadas a la cultura urbana. Durante cuatro jornadas, artistas de distintos estilos y deportistas internacionales se darán cita en Samil, donde el evento amplía sus escenarios y propuestas a pesar de las dificultades económicas.

En cuanto a la programación musical, la organización ha presentado los detalles de una edición que se desarrollará de jueves a domingo en cuatro espacios del recinto de Samil. El escenario SON Estrella Galicia estará dedicado a los conciertos; La Plaza reunirá las propuestas relacionadas con la cultura DJ y MC; Oasis acogerá la programación de sound system; y Sunset pondrá la banda sonora al Village de O Marisquiño.

Además, durante los cuatro días del festival, Vigo recibirá a deportistas internacionales que competirán en distintas disciplinas como skate, BMX, BMX Flatland, Basket 3x3, Breaking, FMX y Big Air, consolidando al evento como una de las grandes citas europeas de la cultura urbana. También habrá actividades gratuitas para los más pequeños

Programación musical

La programación musical arrancará el jueves con la actuación de Monk Blues Band, a las 20:00 horas en el escenario La Plaza.

El viernes comenzará con el DJ Buzo a las 13:00 horas en el escenario Sunset, seguido de Nina Ban a las 20:00 horas en el mismo espacio. A partir de las 22:00 horas, el escenario La Plaza acogerá a Lkina B2B DNatalieJ, mientras que el escenario Oasis recibirá a Ital Roots y el escenario Son Estrella Galicia a High Paw (22:30 horas). También a las 22:00 horas actuará Fermo DJ en el escenario Sunset. La programación continuará con Weisheit B2B Tesa (23:00 horas, La Plaza), Chapamama Crew (23:45 horas, Oasis), Rebeliom do Inframundo (00:10 horas, Son Estrella Galicia), Klin Klop (00:30 horas, La Plaza), Nahno Selectah (01:30 horas, Oasis), El Virtual (01:35 horas, Son Estrella Galicia) y Píntega (02:00 horas, Oasis).

La actividad musical del sábado comenzará con DJ Rapante a las 13:00 horas en el escenario Sunset, donde también actuarán DJ Buzo (20:00 horas) y Christian Penelas (22:00 horas). En el escenario La Plaza estarán Gas Clube: Frau Troffea (22:00 horas), Noia (23:00 horas) y Pálida (00:30 horas). El escenario Oasis reunirá a Raquel Plata (22:00 horas), Double Iago's (22:45 horas), Lu Ko Ala B2B Nahno Selectah (23:50 horas) y Luv Messenger Sound (01:00 horas). Por su parte, el escenario Son Estrella Galicia ofrecerá los conciertos de Nueva Apóstol (22:30 horas), VVV (Trippin' You) (23:35 horas), Nusar3000 (01:00 horas) y LG1D0 (02:00 horas).

La jornada del domingo se abrirá con la competición DMC, protagonizada por Red Wine, DJ ND, DJ Pimp y DJ Stereossauro, a las 10:00 horas en el escenario La Plaza. A las 13:00 horas actuará Anahí en el escenario Sunset, donde también estarán Fermo DJ (20:00 horas) y DJ Buzo (22:00 horas). En el escenario Oasis actuarán Nahno Selectah (22:00 horas), Chalart58 & Matah (23:00 horas) y Píntega (00:30 horas). El escenario La Plaza acogerá a Rei Tier (22:00 horas), BB.WAV & Mahia (23:00 horas) y Violet (00:30 horas), mientras que el escenario Son Estrella Galicia cerrará el festival con Candi (22:30 horas), Fresquito y Mango (23:35 horas), West Srk (01:20 horas) y Lorna (02:15 horas).

Jueves 6 de agosto

20:00 horas: Monk Blues Band (Escenario La Plaza)

Viernes 7 de agosto

13:00 horas: DJ Buzo (Escenario Sunset)

20:00 horas: Nina Ban (Escenario Sunset)

22:00 horas: Lkina B2B DNatalieJ (Escenario La Plaza)

22:00 horas: Ital Roots (Escenario Oasis)

22:30 horas: High Paw (Escenario Son Estrella Galicia)

22:00 horas: Fermo DJ (Escenario Sunset)

23:00 horas: Weisheit B2B Tesa (Escenario La Plaza)

23:45 horas: Chapamama Crew (Escenario Oasis)

00:10 horas: Rebeliom do Inframundo (Escenario Son Estrella Galicia)

00:30 horas: Klin Klop (Escenario La Plaza)

01:30 horas: Nahno Selectah (Escenario Oasis)

01:35 horas: El Virtual (Escenario Son Estrella Galicia)

02:00 horas: Píntega (Escenario Oasis)

Sábado 8 de agosto

13:00 horas: DJ Rapante (Escenario Sunset)

20:00 horas: DJ Buzo (Escenario Sunset)

22:00 horas: Gas Clube: Frau Troffea (Escenario La Plaza)

22:00 horas: Raquel Plata (Escenario Oasis)

22:00 horas: Christian Penelas (Escenario Sunset)

22:30 horas: Nueva Apóstol (Escenario Son Estrella Galicia)

22:45 horas: Double Iago's (Escenario Oasis)

23:00 horas: Noia (Escenario La Plaza)

23:35 horas: VVV (Trippin' You) (Escenario Son Estrella Galicia)

23:50 horas: Lu Ko Ala B2B Nahno Selectah (Escenario Oasis)

00:30 horas: Pálida (Escenario La Plaza)

01:00 horas: Nusar3000 (Escenario Son Estrella Galicia)

01:00 horas: Luv Messenger Sound (Escenario Oasis)

02:00 horas: LG1D0 (Escenario Son Estrella Galicia)

Domingo 9 de agosto

10:00 horas: DMC: Red Wine, DJ ND, DJ Pimp & DJ Stereossauro (Escenario La Plaza)

13:00 horas: Anahí (Escenario Sunset)

20:00 horas: Fermo DJ (Escenario Sunset)

22:00 horas: DJ Buzo (Escenario Sunset)

22:00 horas: Nahno Selectah (Escenario Oasis)

22:00 horas: Rei Tier (Escenario La Plaza)

22:30 horas: Candi (Escenario Son Estrella Galicia)

23:00 horas: BB.WAV & Mahia (Escenario La Plaza)

23:00 horas: Chalart58 & Matah (Escenario Oasis)

23:35 horas: Fresquito y Mango (Escenario Son Estrella Galicia)

00:30 horas: Violet (Escenario La Plaza)

00:30 horas: Píntega (Escenario Oasis)

01:20 horas: West Srk (Escenario Son Estrella Galicia)

02:15 horas: Lorna (Escenario Son Estrella Galicia)

Programación deportiva

Jueves, 6 de agosto

Skate (Samil): de 10:00 a 11:00 horas, check-in y preparación de rampas; de 11:00 a 21:45 horas, entrenamientos de miniramp; de 11:00 a 16:00 horas, entrenamientos de street; de 16:00 a 21:00 horas, preclasificatorias Open Street masculino; y de 21:00 a 21:45 horas, Sunset Session.

de 10:00 a 11:00 horas, check-in y preparación de rampas; de 11:00 a 21:45 horas, entrenamientos de miniramp; de 11:00 a 16:00 horas, entrenamientos de street; de 16:00 a 21:00 horas, preclasificatorias Open Street masculino; y de 21:00 a 21:45 horas, Sunset Session. BMX (Samil): entrenamientos de BMX júnior (11:30-13:00), BMX adaptado (13:00-14:30), BMX femenino profesional y júnior (14:30-16:00), BMX masculino profesional Park (16:00-18:00), BMX masculino profesional Street (18:00-20:00) y sesión para riders invitados Park y Street (20:00-22:00).

entrenamientos de BMX júnior (11:30-13:00), BMX adaptado (13:00-14:30), BMX femenino profesional y júnior (14:30-16:00), BMX masculino profesional Park (16:00-18:00), BMX masculino profesional Street (18:00-20:00) y sesión para riders invitados Park y Street (20:00-22:00). Baloncesto 3x3 (Samil): torneo júnior de 12:00 a 20:30 horas.

Viernes, 7 de agosto

Skate (Samil): check-in y preparación de rampas (10:00-11:00); entrenamientos de street (10:00-14:50) y miniramp (10:00-11:20 y 14:40-21:45); clasificatorias Open de miniramp (11:30-14:30); entrenamiento de skate adaptado (15:00-15:50); clasificatorias Open femenina de street (16:00-17:25); clasificatorias Open masculina de street (17:40-21:00) y Sunset Session (21:00-21:45).

check-in y preparación de rampas (10:00-11:00); entrenamientos de street (10:00-14:50) y miniramp (10:00-11:20 y 14:40-21:45); clasificatorias Open de miniramp (11:30-14:30); entrenamiento de skate adaptado (15:00-15:50); clasificatorias Open femenina de street (16:00-17:25); clasificatorias Open masculina de street (17:40-21:00) y Sunset Session (21:00-21:45). BMX (Samil): entrenamientos de BMX masculino profesional Street (10:30-12:00), BMX femenino profesional y júnior (12:30-13:00), BMX masculino júnior (13:00-13:30), BMX masculino profesional Park (13:30-15:00) y BMX adaptado (15:30-16:00). Además, clasificatorias Open masculina Street (16:00-19:00) y Park (19:00-21:30).

entrenamientos de BMX masculino profesional Street (10:30-12:00), BMX femenino profesional y júnior (12:30-13:00), BMX masculino júnior (13:00-13:30), BMX masculino profesional Park (13:30-15:00) y BMX adaptado (15:30-16:00). Además, clasificatorias Open masculina Street (16:00-19:00) y Park (19:00-21:30). BMX Flatland (Samil): entrenamientos (13:00-17:00) y clasificatorias amateur (17:00-17:30).

entrenamientos (13:00-17:00) y clasificatorias amateur (17:00-17:30). Baloncesto 3x3 (Samil): clasificatorias masculina y femenina de 13:30 a 21:20 horas.

clasificatorias masculina y femenina de 13:30 a 21:20 horas. Breaking (Samil): entrenamientos de 17:00 a 19:00 horas.

entrenamientos de 17:00 a 19:00 horas. FMX (Samil): entrenamiento de 19:00 a 20:00 horas.

entrenamiento de 19:00 a 20:00 horas. Big Air (Samil): entrenamientos de MTB y BMX de 20:00 a 21:30 horas.

Sábado, 8 de agosto

Skate (Samil): check-in y preparación de rampas (10:00-11:00); entrenamientos de street y miniramp para semifinalistas (10:00-13:15 y 10:00-11:00); semifinales de miniramp (11:10-13:15); entrenamientos de miniramp (13:20-21:45); jam de skate adaptado (13:20-14:20); semifinal femenina de street (15:00-17:25); semifinal masculina de street (17:30-21:00) y Sunset Session (21:00-21:45).

check-in y preparación de rampas (10:00-11:00); entrenamientos de street y miniramp para semifinalistas (10:00-13:15 y 10:00-11:00); semifinales de miniramp (11:10-13:15); entrenamientos de miniramp (13:20-21:45); jam de skate adaptado (13:20-14:20); semifinal femenina de street (15:00-17:25); semifinal masculina de street (17:30-21:00) y Sunset Session (21:00-21:45). MTB Downtown (Casco Vello): cuatro mangas de entrenamientos (10:00, 11:00, 12:00 y 13:00); semifinal de descenso (16:30-17:30); final (18:30-19:30) y entrega de premios (19:40-20:00).

cuatro mangas de entrenamientos (10:00, 11:00, 12:00 y 13:00); semifinal de descenso (16:30-17:30); final (18:30-19:30) y entrega de premios (19:40-20:00). BMX (Samil): clasificatorias júnior (11:00-12:30), femenina profesional y júnior (12:30-13:30) y BMX adaptado (13:30-14:30); calentamiento Street (16:00-17:00); semifinales Street masculina profesional e invitados (17:00-18:30); calentamiento Park (18:30-19:30) y semifinales Park masculina profesional e invitados (19:30-21:00).

clasificatorias júnior (11:00-12:30), femenina profesional y júnior (12:30-13:30) y BMX adaptado (13:30-14:30); calentamiento Street (16:00-17:00); semifinales Street masculina profesional e invitados (17:00-18:30); calentamiento Park (18:30-19:30) y semifinales Park masculina profesional e invitados (19:30-21:00). Breaking (Samil): entrenamientos libres (11:00-12:30); filtros (16:30-19:00); cyphers (19:00-20:00) y octavos de final (20:00-21:00).

entrenamientos libres (11:00-12:30); filtros (16:30-19:00); cyphers (19:00-20:00) y octavos de final (20:00-21:00). BMX Flatland (Samil): entrenamientos (13:00-17:00); final amateur (17:00-17:30); nuevos entrenamientos (17:30-18:30) y clasificatorias profesionales (18:30-19:30).

entrenamientos (13:00-17:00); final amateur (17:00-17:30); nuevos entrenamientos (17:30-18:30) y clasificatorias profesionales (18:30-19:30). Baloncesto 3x3 (Samil): clasificatorias (13:30-17:30) y cuartos de final (17:30-21:20).

clasificatorias (13:30-17:30) y cuartos de final (17:30-21:20). FMX (Samil): espectáculos de Freestyle Motocross a las 17:30 y 19:30 horas.

espectáculos de Freestyle Motocross a las 17:30 y 19:30 horas. Big Air (Samil): exhibición de BMX y MTB de 20:30 a 21:30 horas.

Domingo, 9 de agosto

Skate (Samil): check-in y preparación de rampas (10:00-11:00); entrenamientos de miniramp (10:00-19:00) y street (11:00-12:35); jam de skate adaptado (12:40-13:40); finales femenina (16:00-17:00) y masculina (17:30-18:30) de street; final de miniramp (19:00-20:00); Cash for Tricks (20:15-20:45) y entrega de premios (21:00-21:30).

check-in y preparación de rampas (10:00-11:00); entrenamientos de miniramp (10:00-19:00) y street (11:00-12:35); jam de skate adaptado (12:40-13:40); finales femenina (16:00-17:00) y masculina (17:30-18:30) de street; final de miniramp (19:00-20:00); Cash for Tricks (20:15-20:45) y entrega de premios (21:00-21:30). BMX (Samil): finales júnior (11:00-11:30), femenina (11:30-12:00), BMX adaptado (12:00-13:00), Park masculino profesional (13:00-14:30) y Street masculino profesional (16:00-17:00); concursos Best Trick Street (17:00-18:00) y Park (18:30-19:30); entrega de premios (20:00-20:15).

finales júnior (11:00-11:30), femenina (11:30-12:00), BMX adaptado (12:00-13:00), Park masculino profesional (13:00-14:30) y Street masculino profesional (16:00-17:00); concursos Best Trick Street (17:00-18:00) y Park (18:30-19:30); entrega de premios (20:00-20:15). BMX Flatland (Samil): entrenamientos (13:00-17:00); final profesional (17:00-18:00) y entrega de premios (18:30-18:45).

entrenamientos (13:00-17:00); final profesional (17:00-18:00) y entrega de premios (18:30-18:45). Baloncesto 3x3 (Samil): semifinales (13:30-15:00), finales (15:30-16:30) y entrega de premios (16:30-16:45).

semifinales (13:30-15:00), finales (15:30-16:30) y entrega de premios (16:30-16:45). Breaking (Samil): cyphers (16:30-17:00 y 18:00-20:00); exhibición de KL (17:00-17:15); cuartos de final (17:15-18:00); semifinales (20:00-20:45); exhibición del jurado (20:45-21:00) y finales (21:15-21:30).

cyphers (16:30-17:00 y 18:00-20:00); exhibición de KL (17:00-17:15); cuartos de final (17:15-18:00); semifinales (20:00-20:45); exhibición del jurado (20:45-21:00) y finales (21:15-21:30). FMX (Samil): espectáculos de Freestyle Motocross de 17:45 a 18:45 y de 19:30 a 20:30 horas.

espectáculos de Freestyle Motocross de 17:45 a 18:45 y de 19:30 a 20:30 horas. Big Air (Samil): exhibición de BMX y MTB de 20:30 a 21:45 horas.

Programación infantil

Asimismo, el festival se presenta como una porpuesta para toda la familia, con cuatro días de programación para los más pequeños, del 6 al 9 de agosto, con más de 40 actividades gratuitas en Samil y Navia. Bajo la nueva marca Marisquiño Kids, la edición de 2026 incluirá talleres, juegos, exhibiciones, un concierto y espacios participativos, en una propuesta concebida para acercar los deportes de acción y la cultura urbana a los más jóvenes.

El jueves 6 de agosto, será el Family Day by Gadis con 26 talleres gratuitos y 320 plazas disponibles para niños y niñas de 5 a 16 años. La programación permitirá iniciarse en disciplinas como skate, BMX, flatland, breaking, basket 3x3, graffiti y, como novedad de esta edición, freestyle rap. Las actividades contarán con el acompañamiento de monitores y entrenadores profesionales especializados en cada disciplina. Entre ellos estará Varo Hernández, campeón de España de BMX Freestyle en 2022.

La jornada del jueves finalizará con el concierto gratuito de Monk Blues Band, que actuará en el escenario de La Plaza con un repertorio de clásicos de blues, soul, rock y funk.

Además, la Plaza de Marisquiño funcionará desde el jueves como espacio abierto para la programación familiar en Samil, sin necesidad de inscripción previa. El nuevo espacio acogerá talleres de hip hop y danza urbana; actividades dedicadas a los componentes de skate y BMX, pensadas para aprender cómo se montan y ajustan una tabla o una bici; Jugando con la Rima, una propuesta de iniciación al freestyle rap dirigida por Gallos del Norte; y los talleres creativos Diseña y crea con POSCA, donde los participantes podrán personalizar una tabla de skate.

Asimismo, durante los cuatro días del festival funcionarán dos espacios participativos en el recinto de Samil: Marisquiño Finger Skate, una actividad para practicar skate con los dedos sobre tablas y circuitos en miniatura, y la Ruleta de la Fortuna by Gadis, un juego de pericia con premios especiales.

Facilitar los desplazamientos

Con el fin de facilitar los desplazamientos hasta el recinto de Samil y fomentar el uso del transporte público, se ha elaborado un Plan de Movilidad. Durante los cuatro días del festival, Vitrasa incrementará las frecuencias de las líneas regulares de autobuses urbanos con destino a Samil y volverá a ofrecer el servicio especial de lanzaderas, que adaptarán su recorrido para atender los puntos de mayor demanda y ampliarán su capacidad.

Por otro lado, Vitrasa reforzará además su servicio nocturno de viernes a domingo para facilitar la asistencia a la programación musical y el regreso al centro de Vigo una vez finalizada la actividad de cada jornada. Por su parte, Mar de Ons aumentará el número de plazas en sus conexiones habituales entre Cangas y Vigo durante los días del festival. La naviera habilitará también una salida especial de regreso desde Vigo a Cangas a las 23:30 horas.

Para quienes necesiten desplazarse en vehículo privado, la organización recomienda utilizar los aparcamientos alternativos situados en las zonas de Bouzas y Balaídos y completar desde allí el trayecto hasta Samil a pie.

Problemas de aparcamiento

La zona de la Playa de Samil estará ocupada por el evento del 6 al 9 de agosto: El día 6, entre las 10:00 horas y las 22:00 horas, y los días 7, 8 y 9, entre las 10:00 horas y las 03:00 horas. Además, se ocuparán los aparcamientos 2, 3 y 4 de la playa de Samil.

En lo tocante al propio vial, este estará ocupado entre la glorieta de la Rúa Argazada y la bajada a la Praia da Fonte. Allí se montarán las pruebas de BIGJUMP y MOTOCROS. En este caso las tareas empezaron el pasado 28 de julio y se extenderán hasta el día 3. Temporalmente se habilitará un carril de circulación por el lado del mar para el tráfico general desde Samil sur hacia el norte y Avenida Atlántida. En este sentido, el tráfico general procedente de la citada avenida Atlántida se desviará por el Camiño Fontes hacia Argazada.

Desde el 4 de agosto y hasta el día 6 habrá un carril de circulación por el lado del mar exclusivo del transporte público desde Samil sur hacia Samil norte y Avenida Atlántida. El transporte público accederá desde este punto. Además, se cortará el tráfico en la glorieta de Argazada hacia Bouzas y Avenida Atlántida -para ir hacia Bouzas se recomienda Avda. De Europa y la VG-20-.

Para emergencias

Según ha difundido el Concello de Vigo, del 7/08 al 9/08 se habilitará un carril de circulación por el lado de mar exclusivo para Emergencias desde Samil Sur hacia Samil Norte y la Avda. Atlántida.

El tráfico general procedente de la Avda. Atlántida, desde Samil Norte hacia Samil Sur, se desviará por el Camino Fontes hacia la calle Argazada (prohibido el paso a vehículos de más de 5,5 t). El transporte público procedente de Bouzas dará la vuelta en el cruce de la Avda. Samil con Camino Fontes.

Se cortará el tráfico en la glorieta de Argazada en dirección a Bouzas y Avda. Atlántida, por lo que, para circular hacia Bouzas, se recomienda nuevamente dirigirse por la Avda. de Europa y la VG-20.

Para el desmontaje, a partir del 10/08/2025, se irá facilitando la movilidad a medida que avance el desmontaje.

Ocupación de aparcamientos

El aparcamiento número 2 de Samil quedará ocupado, así como la antigua zona de venta ambulante. Lo anterior para el montaje de la estructura de SKATE y BMX. Se mantendrán, eso sí, las plazas para personas con movilidad reducida:

20/07 a las 22:00 horas: Cierre del aparcamiento. Se mantendrán, con carácter general, operativas las plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) durante todo el período de ocupación, salvo durante las labores de carga y descarga de camiones previstas los días 20, 21, 22 y 23 de julio, así como los días 12, 13 y 14 de agosto, en los que podrán verse afectadas de forma puntual. La organización dispondrá de personal para garantizar este servicio.

16/08 a las 08:00 horas: Apertura del aparcamiento. Prueba de skate durante O Marisquiño.

Por otro lado, otra de las afecciones incluirá la pista de patinaje, en donde se desarrollarán las pruebas de Marisquiño BREAK, mientras que las de FLATLAND serán en la pista de baloncesto -desde el 30/07 hasta el 12/08-.

Del mismo modo, se ocupará la zona verde entre los aparcamientos 2 y 3 para el montaje de los espacios de restauración GASTRO, MARKET y GRAFFITI desde el 03/08 hasta el 12/08. Los accesos deberán realizarse antes de las 10:00 horas.

En lo tocante a la zona verde entre el aparcamiento tres y las canchas de baloncesto, allí se ubicará, entre el 3 y el 12 de agosto, un escenario secundario para la pelea de gallos. En las canchas tendrá lugar, también en las mismas fechas, el campeonato de baloncesto de 3x3.

En lo que respecta al aparcamiento 4, en éste se ubicará el Escenario principal -del 3 de agosto al 15-

Plazas de estacionamiento

El Concello ha informado de la ocupación de las siguientes plazas de estacionamiento para cubrir las necesidades logísticas del evento, del 03/08 al 12/08:

3 plazas a cada lado del aparcamiento 3 para accesos a las zonas verdes.

10 plazas en batería en el aparcamiento 10, junto a la Casa das Palabras, para la unidad móvil de Telefónica.

3 plazas en batería en el aparcamiento 10, junto a la Casa das Palabras.

4 plazas en batería, las más próximas a la Avda. de Europa, en la parcela municipal con referencia catastral 8935848NG1783N-1-DG, entre el 06/08 y el 11/08.

Durante la celebración del evento se señalizará el tramo del paseo situado frente al evento como paso de emergencias, evitando la aglomeración de personas. Este paseo deberá contar con apoyo de voluntariado o personal del evento.

Del mismo modo, se señalizará un espacio de 2 metros en el arenal, junto al muro del paseo, como recorrido alternativo al paseo. Este corredor será delimitado con postes de madera y cinta.

Descenso Urbano

Para el descenso urbano, evento que se llevará a cabo en el centro de la ciudad -entre la zona exterior de la fortaleza de O Castro y la plaza del Centro Comercial A Laxe- el montaje, celebración y desmontaje se prolongará del 6 de agosto al 9 de agosto. Los entrenamientos tendrán lugar entre las 10:00 horas y las 13:30 horas, y la competición entre las 16:00 horas y las 18:30 horas.

Los locales afectados tendrán que mantener libre la calle durante la celebración de la prueba en los horarios de entrenamientos y competición.

Afecciones a la movilidad