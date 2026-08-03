Llegan las Festas da Peregrina a Pontevedra: todos los grandes eventos y conciertos de agosto 2026
La ciudad de Pontevedra le da la bienvenida al mes de agosto por todo lo alto con sus fiestas de la Peregrina
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El mes de agosto llega a la ciudad de Pontevedra con un amplio repertorio de actividades, eventos y conciertos gratuitos que se encuentran enmarcados dentro de sus fiestas patronales. Los eventos arrancarán con la celebración del Festival Internacional de Blues & Jazz, el cual dará paso a una sesión de música urbana en el Monte Porreiro.
Los conciertos de las fiestas de la Peregrina son uno de los eventos angulares del mes de agosto. Durante 10 días, artistas de reconocimiento nacional e internacional inundarán las calles de Pontevedra con shows gratuitos y abiertos a todo el público. Este año visitarán la ciudad pontevedresa artistas como Miguel Ríos, Sidecars o La Casa Azul.
1 y 2 de agosto: Festixeve
Después de dos jornadas de fiesta durante los últimos días de julio, el Festixeve presenta su gran programación de conciertos y eventos del sábado 1 y domingo 2.
Un año más, el Festixeve se perfila como la fiesta clave en Pontevedra para inaugurar el mes de agosto.
La programación del Festixeve 2026:
Sábado 1
- 21:00 horas - Mercado de artesanía, degustación y conciertos de:
- De Ninghures
- Ortiga
- DJ Set
Domingo 2
- 13:00 horas - Xantar popular
- 16:00 horas - Hinchables y juegos populares con grupo Risotadas
- 18:30 horas - Música tradicional con Curtidoiras
- 20:30 horas - Procesión laica de empanadas
- Fin de fiesta con la charanga Los Santos
Del 3 al 7 de agosto: Festival Internacional de Jazz & Blues
El Festival Internacional de Jazz & Blues regresa a la praza da Ferrería desde el lunes 3 hasta el viernes 7. El público de la ciudad de Pontevedra podrá disfrutar de cuatro jornadas de la mejor música jazz y blues del panorama local, nacional e internacional.
Hay que recordar que el Festival Internacional de Jazz & Blues está compuesto por una serie de conciertos al aire libre con entrada gratuita. Todos ellos darán inicio a las 22:30 horas.
Además, a lo largo de estas jornadas también se podrá disfrutar con la animación de calle desde las 12:30 hasta las 20:00 horas de la mano de Brass Atlantic Street Band.
Estos son todos los conciertos del Festival Internacional de Jazz & Blues:
- Lunes 3 - Layuca
- Martes 4 - Juzz
- Miércoles 5 - Nils Petter Molvaer-KHMER
- Viernes 7 - Cyrille Aimée Quartet
4 y 5 de agosto: Urbana Monte Porreiro
Los conciertos en el mirador de Monte Porreiro se perfilan como otra de las citas más aguardadas del verano en Pontevedra. A las 21:00 horas algunos de los artistas más destacados de la escena urbana española se dan cita en el escenario al aire libre de Monte Porreiro.
Los artistas que harán de este festival algo inolvidable son:
- Martes 4 - Daniela Garsal y 9Louro
- Miércoles 5 - Al Safir y Kid Mount
Del 7 al 17 de agosto: Fiestas de la Peregrina
Las fiestas de la Peregrina 2026 vuelven a la ciudad de Pontevedra desde el viernes 7 hasta el lunes 17 para celebrar once días de actividades lúdico-festivas en honor a la Virgen de la Peregrina, la patrona de la ciudad.
El programa de las fiestas de la Peregrina 2026 ya ha salido a la luz y promete coronarse como unas de las festividades más multitudinarias de Galicia. Las actividades de este año incluyen gran variedad de pasacalles, espectáculos infantiles, galas de magia, orquestas, humor con Touriñán, Leti da Taberna, Carlos Blanco o Luís Davila y conciertos de grupos y artistas tan destacados como Miguel Ríos, Sidecars, La Casa Azul y mucho más.
En Quincemil hemos hecho una selección de los eventos más importantes de estos días, pero si deseas consultar la programación completa puedes acceder a nuestra agenda:
Viernes, 7 de agosto
- 18:00 horas - Apertura del recinto ferial
Sábado, 8 de agosto
- 21:00 horas en Praza da Ferraría - Actuación de BenQuerer, Fran Sieira báilalle a Caamaño&Ameixeira de Fran Sieira Compañía de Danza
- 22:30 horas en Praza de España - Concierto sorpresa
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero - Verbena con la orquesta Atracción Cabaret
- 00:00 horas - Fuegos artificiales entre el puente del Burgo y el de Santiago
Domingo, 9 de agosto
- 21:00 horas en Praza da Peregrina - Procesión de la Virgen Peregrina y danza gremial de cintas
- 22:00 horas en Praza da Ferraría - Alana
- 22:30 horas en Praza de España - La Casa Azul
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con Grupo Talismán
Lunes, 10 de agosto
- 19:30 horas en la Praza de Arturo Souto - Concierto infantil Tubos do mundo de Xavi Lozano
- 21:00 horas en la Praza da Ferraría - Concierto de La Edad de Oro del Pop Español
- 22:00 horas en la Praza de España - Concierto de C Marí y D.Valentino
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con Grupo Florida Band
Martes, 11 de agosto
- 19:30 horas en Praza de Arturo Souto - Teatro infantil Tachán! de Inventi Teatro
- 21:00 horas - Gala de circo con la Orquesta de Malavares y la Banda de Música de Salcedo e Pistacatro
- 22:30 horas en Praza de España - Los 40 Sesións con Artic, Rumses López y David Álvarez
- 22:45 horas en Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con la orquesta Alabama
Miércoles, 12 de agosto
- 21:00 horas en Praza da Ferraría - Concierto Bravú Bandástico
- 22:30 horas en Praza de España - Sidecars
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con Grupo Nueva Fuerza
Jueves, 13 de agosto
- 19:00 horas - Batalla de flores con Loureiro, Crespo, Benito Corbal, Coibán Roffignac y Padre Amoedo
- 21:00 horas en Praza de España - Érase outra vez. O musical
- 22:30 horas en Praza da Ferraría - PONTEaRUR con Carlos Blanco, Touriñán, Leti da Taberna y Luís Davila
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con La Travesía
Viernes, 14 de agosto
- 19:30 horas en la Praza Arturo Souto - Cuentacuentos infantil Lideiras dunha vaca con Erea Mora
- 21:00 horas en Praza da Ferraría - Concierto de la Orquesta Sinfónica de Pontevedra Ponte Rock Sinfónico
- 22:30 horas en Praza de España - Miguel Ríos
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Grupo Rubí de Vigo
Sábado, 15 de agosto
- 17:00 horas en Avenida de Santa María - Juegos populares
- 19:30 horas en Praza de Arturo Souto - Teatro Infantil Historias para escagharriñarse de Ghazafelhos
- 21:00 horas en Praza da Ferraría - Festival de corales
- 22:30 horas en Praza de España - Concierto de De Vacas - Vacanal sinfónica
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con la orquesta D'Crisis
- 23:00 horas en Praza do Gremio de Mareantes - Verbena con la orquesta Soprano
- 00:00 horas - Espectáculo pirotécnico entre el puente del Burgo y Santiago
Domingo, 16 de agosto
- 19:30 horas - Magia infantil É cousa de maxia con Xavier Muro
- 21:00 horas en Praza da Ferraría - Gala Internacional de Ilusionismo Pontemaxia con Maga Melanie, Joshua Kenneth, Román García y Pedro Volta
- 22:30 horas en Praza de España - Pastora Soler
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con la orquesta Pekados
- 00:00 horas - Espectáculo pirotécnico entre el puente del Burgo y Santiago
Lunes, 17 de agosto
- 21:00 horas en Praza da Ferraría - Aquí Báilase - Concierto de la AC Traspés
9 de agosto: Travesía a Nado Río Lérez
El domingo 9 tendrá lugar la 4.ª edición de la Travesía a Nado do Lérez, una prueba deportiva anual que está enmarcada en la XI Copa de España de Aguas Abiertas.
La travesía tiene como salida y llegada la playa de Monte Porreiro y está dividida en dos modalidades: pruebas puntuables y abiertas.
La primera tiene una distancia de 4000 metros y corresponden a las categorías élite, absoluta, juniors, infantil y máster. La segunda posee varios recorridos, entre los que destaca la popular (2000 metros), promoción e infantil (1250 metros), alevín (1250), benjamín (200 metros) y benjamín e inclusiva (50-100 metros).
20 de agosto: Concierto de Dani Fernández
El jueves 20 a las 22:00 horas tenemos cita en la explanada del Recinto Ferial de Pontevedra con uno de los artistas más destacados del panorama musical español: Dani Fernández, quien aterriza en Pontevedra con su gira La Insurrección.
El exmiembro de la boyband Auryn se ha perfilado como una de las voces solistas más importantes del pop español contemporáneo con grandes éxitos como Bailemos, Noviembre o Disparos.
Su nuevo tour llega a la par que La Jauría, su tercer álbum, ha alcanzado el número uno en las listas musicales españolas. ¡No te pierdas la oportunidad de corear con él sus nuevos hits!
21 y 22 de agosto: Río Verbena Fest
El Río Verbena Fest vuelve un año más a la explanada del recinto ferial de Pontevedra con dos días completos de la mejor música del panorama musical español. Apunta en tu agenda el viernes 21 y el sábado 22 para poner el broche de oro al mes de agosto con uno de los festivales más grandes de Pontevedra.
Además, el cartel de artistas de este año promete no defraudar a nadie:
Viernes, 21 de agosto
Escenario Xacobeo
- 19:00 - 19:45 horas - Cora
- 20:30 - 21:30 horas - Sidonie
- 22:30 - 23:45 horas - Siloé
- 00:45 - 02:00 horas - La La Love You
Escenario La Gramola
- 18:30 - 19:00 horas - Apolo 18
- 19:45 - 20:30 horas - Müntrails
- 21:30 - 22:30 horas - Luis Fercán
- 23:45 - 00:45 horas - Sarria
- 02:00 - 03:00 horas - Señora DJ
Sábado, 22 de agosto
Escenario Xacobeo
- 19:00 - 20:00 horas - Yoli Saa
- 20:45 - 21:45 horas - Carlos Ares
- 22:45 - 00:15 horas - Love of Lesbian
- 01:15 -02:15 horas - Xoel López
Escenario La Gramola
- 18:15 - 19:00 horas - French Riviera
- 20:00 - 20:45 horas - Los Acebos
- 21:45 - 22:45 horas - Sanguijuelas del Guadiana
- 00:15 - 01:15 horas - León Benavente
- 02:15 - 03:15 horas - Sergio El Indio DJ
- Sergio El Indio DJ
23 de agosto: Festa do Demo
El domingo 23 se podrá disfrutar de la Festa do Demo, una celebración que volverá a llenar las calles de la ciudad de Pontevedra de una marea roja y diablesca.
A las 12:30 horas dará inicio la salida del Demonio y su séquito desde los arcos de San Bartolomeu, quienes estarán recorriendo las calles y plazas del centro histórico.
La fiesta continuará a las 20:00 horas, cuando la comitiva del Demonio vuelva a recorrer la ciudad una vez más. A las 21:00 horas la Banda de Música de Salcedo dará un concierto en la Plaza de José Martí.
Como broche de oro, se podrá disfrutar de la Foliada do Demo a partir de las 21:30 horas con los Chichisos y Os Terribles de Donas en la Plaza de Curros Enríquez.
28, 29 y 30 de agosto: Senda Festival
La Illa das Esculturas acogerá la celebración del Senda Festival el viernes 28, sábado 29 y domingo 30. Este festival de entrada gratuita reivindica todo aquello que es esencial: sonido, naturaleza y libertad.
Todavía no conocemos el cartel de los artistas que asistirán a este festival, pero esperamos que salga a la luz a lo largo de las siguientes semanas.