Llegan las Festas da Peregrina a Pontevedra: todos los grandes eventos y conciertos de agosto 2026

Llegan las fiestas da Peregrina a Pontevedra: todos los grandes eventos y conciertos de agosto 2026 Cedida

El mes de agosto llega a la ciudad de Pontevedra con un amplio repertorio de actividades, eventos y conciertos gratuitos que se encuentran enmarcados dentro de sus fiestas patronales. Los eventos arrancarán con la celebración del Festival Internacional de Blues & Jazz, el cual dará paso a una sesión de música urbana en el Monte Porreiro.

Los conciertos de las fiestas de la Peregrina son uno de los eventos angulares del mes de agosto. Durante 10 días, artistas de reconocimiento nacional e internacional inundarán las calles de Pontevedra con shows gratuitos y abiertos a todo el público. Este año visitarán la ciudad pontevedresa artistas como Miguel Ríos, Sidecars o La Casa Azul.

1 y 2 de agosto: Festixeve

Cartel de la edición de 2026 del Festixeve Cedida

Después de dos jornadas de fiesta durante los últimos días de julio, el Festixeve presenta su gran programación de conciertos y eventos del sábado 1 y domingo 2.

Un año más, el Festixeve se perfila como la fiesta clave en Pontevedra para inaugurar el mes de agosto.

La programación del Festixeve 2026:

Sábado 1

21:00 horas - Mercado de artesanía, degustación y conciertos de:

De Ninghures

Ortiga

DJ Set

Domingo 2

13:00 horas - Xantar popular

16:00 horas - Hinchables y juegos populares con grupo Risotadas

18:30 horas - Música tradicional con Curtidoiras

20:30 horas - Procesión laica de empanadas

Fin de fiesta con la charanga Los Santos

Del 3 al 7 de agosto: Festival Internacional de Jazz & Blues

Cartel de la edición 2026 del Festival Internacional de Jazz & Blues Cedida

El Festival Internacional de Jazz & Blues regresa a la praza da Ferrería desde el lunes 3 hasta el viernes 7. El público de la ciudad de Pontevedra podrá disfrutar de cuatro jornadas de la mejor música jazz y blues del panorama local, nacional e internacional.

Hay que recordar que el Festival Internacional de Jazz & Blues está compuesto por una serie de conciertos al aire libre con entrada gratuita. Todos ellos darán inicio a las 22:30 horas.

Además, a lo largo de estas jornadas también se podrá disfrutar con la animación de calle desde las 12:30 hasta las 20:00 horas de la mano de Brass Atlantic Street Band.

Estos son todos los conciertos del Festival Internacional de Jazz & Blues:

Lunes 3 - Layuca

Martes 4 - Juzz

Miércoles 5 - Nils Petter Molvaer-KHMER

Viernes 7 - Cyrille Aimée Quartet

4 y 5 de agosto: Urbana Monte Porreiro

9Louro será uno de los grandes artistas de los conciertos de Monte Porreiro 2026 Cedida

Los conciertos en el mirador de Monte Porreiro se perfilan como otra de las citas más aguardadas del verano en Pontevedra. A las 21:00 horas algunos de los artistas más destacados de la escena urbana española se dan cita en el escenario al aire libre de Monte Porreiro.

Los artistas que harán de este festival algo inolvidable son:

Martes 4 - Daniela Garsal y 9Louro

y Miércoles 5 - Al Safir y Kid Mount

Del 7 al 17 de agosto: Fiestas de la Peregrina

Una edición anterior de las fiestas de Pontevedra Turismo de Pontevedra

Las fiestas de la Peregrina 2026 vuelven a la ciudad de Pontevedra desde el viernes 7 hasta el lunes 17 para celebrar once días de actividades lúdico-festivas en honor a la Virgen de la Peregrina, la patrona de la ciudad.

El programa de las fiestas de la Peregrina 2026 ya ha salido a la luz y promete coronarse como unas de las festividades más multitudinarias de Galicia. Las actividades de este año incluyen gran variedad de pasacalles, espectáculos infantiles, galas de magia, orquestas, humor con Touriñán, Leti da Taberna, Carlos Blanco o Luís Davila y conciertos de grupos y artistas tan destacados como Miguel Ríos, Sidecars, La Casa Azul y mucho más.

En Quincemil hemos hecho una selección de los eventos más importantes de estos días, pero si deseas consultar la programación completa puedes acceder a nuestra agenda:

Viernes, 7 de agosto

18:00 horas - Apertura del recinto ferial

Sábado, 8 de agosto

21:00 horas en Praza da Ferraría - Actuación de BenQuerer, Fran Sieira báilalle a Caamaño&Ameixeira de Fran Sieira Compañía de Danza

de Fran Sieira Compañía de Danza 22:30 horas en Praza de España - Concierto sorpresa

22:45 horas en la Gran Vía de Montero - Verbena con la orquesta Atracción Cabaret

00:00 horas - Fuegos artificiales entre el puente del Burgo y el de Santiago

Domingo, 9 de agosto

21:00 horas en Praza da Peregrina - Procesión de la Virgen Peregrina y danza gremial de cintas

y danza gremial de cintas 22:00 horas en Praza da Ferraría - Alana

22:30 horas en Praza de España - La Casa Azul

22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con Grupo Talismán

Lunes, 10 de agosto

19:30 horas en la Praza de Arturo Souto - Concierto infantil Tubos do mundo de Xavi Lozano

21:00 horas en la Praza da Ferraría - Concierto de La Edad de Oro del Pop Español

22:00 horas en la Praza de España - Concierto de C Marí y D.Valentino

y 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con Grupo Florida Band

Martes, 11 de agosto

19:30 horas en Praza de Arturo Souto - Teatro infantil Tachán! de Inventi Teatro

de 21:00 horas - Gala de circo con la Orquesta de Malavares y la Banda de Música de Salcedo e Pistacatro

22:30 horas en Praza de España - Los 40 Sesións con Artic, Rumses López y David Álvarez

con Artic, Rumses López y David Álvarez 22:45 horas en Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con la orquesta Alabama

Miércoles, 12 de agosto

21:00 horas en Praza da Ferraría - Concierto Bravú Bandástico

22:30 horas en Praza de España - Sidecars

22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con Grupo Nueva Fuerza

Jueves, 13 de agosto

19:00 horas - Batalla de flores con Loureiro, Crespo, Benito Corbal, Coibán Roffignac y Padre Amoedo

con Loureiro, Crespo, Benito Corbal, Coibán Roffignac y Padre Amoedo 21:00 horas en Praza de España - Érase outra vez. O musical

22:30 horas en Praza da Ferraría - PONTEaRUR con Carlos Blanco, Touriñán, Leti da Taberna y Luís Davila

con Carlos Blanco, Touriñán, Leti da Taberna y Luís Davila 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con La Travesía

Viernes, 14 de agosto

19:30 horas en la Praza Arturo Souto - Cuentacuentos infantil Lideiras dunha vaca con Erea Mora

con 21:00 horas en Praza da Ferraría - Concierto de la Orquesta Sinfónica de Pontevedra Ponte Rock Sinfónico

22:30 horas en Praza de España - Miguel Ríos

22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Grupo Rubí de Vigo

Sábado, 15 de agosto

17:00 horas en Avenida de Santa María - Juegos populares

19:30 horas en Praza de Arturo Souto - Teatro Infantil Historias para escagharriñarse de Ghazafelhos

de 21:00 horas en Praza da Ferraría - Festival de corales

22:30 horas en Praza de España - Concierto de De Vacas - Vacanal sinfónica

22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con la orquesta D'Crisis

23:00 horas en Praza do Gremio de Mareantes - Verbena con la orquesta Soprano

00:00 horas - Espectáculo pirotécnico entre el puente del Burgo y Santiago

Domingo, 16 de agosto

19:30 horas - Magia infantil É cousa de maxia con Xavier Muro

21:00 horas en Praza da Ferraría - Gala Internacional de Ilusionismo Pontemaxia con Maga Melanie, Joshua Kenneth, Román García y Pedro Volta

con Maga Melanie, Joshua Kenneth, Román García y Pedro Volta 22:30 horas en Praza de España - Pastora Soler

22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con la orquesta Pekados

00:00 horas - Espectáculo pirotécnico entre el puente del Burgo y Santiago

Lunes, 17 de agosto

21:00 horas en Praza da Ferraría - Aquí Báilase - Concierto de la AC Traspés

9 de agosto: Travesía a Nado Río Lérez

Cartel de la edición 2026 de la Travesía a Nado do Lérez Cedida

El domingo 9 tendrá lugar la 4.ª edición de la Travesía a Nado do Lérez, una prueba deportiva anual que está enmarcada en la XI Copa de España de Aguas Abiertas.

La travesía tiene como salida y llegada la playa de Monte Porreiro y está dividida en dos modalidades: pruebas puntuables y abiertas.

La primera tiene una distancia de 4000 metros y corresponden a las categorías élite, absoluta, juniors, infantil y máster. La segunda posee varios recorridos, entre los que destaca la popular (2000 metros), promoción e infantil (1250 metros), alevín (1250), benjamín (200 metros) y benjamín e inclusiva (50-100 metros).

20 de agosto: Concierto de Dani Fernández

Dani Fernández aterriza el mes de agosto en Pontevedra Cedida

El jueves 20 a las 22:00 horas tenemos cita en la explanada del Recinto Ferial de Pontevedra con uno de los artistas más destacados del panorama musical español: Dani Fernández, quien aterriza en Pontevedra con su gira La Insurrección.

El exmiembro de la boyband Auryn se ha perfilado como una de las voces solistas más importantes del pop español contemporáneo con grandes éxitos como Bailemos, Noviembre o Disparos.

Su nuevo tour llega a la par que La Jauría, su tercer álbum, ha alcanzado el número uno en las listas musicales españolas. ¡No te pierdas la oportunidad de corear con él sus nuevos hits!

21 y 22 de agosto: Río Verbena Fest

Cartel de la edición de 2026 del Río Verbena Fest Cedida

El Río Verbena Fest vuelve un año más a la explanada del recinto ferial de Pontevedra con dos días completos de la mejor música del panorama musical español. Apunta en tu agenda el viernes 21 y el sábado 22 para poner el broche de oro al mes de agosto con uno de los festivales más grandes de Pontevedra.

Además, el cartel de artistas de este año promete no defraudar a nadie:

Viernes, 21 de agosto

Escenario Xacobeo

19:00 - 19:45 horas - Cora

20:30 - 21:30 horas - Sidonie

22:30 - 23:45 horas - Siloé

00:45 - 02:00 horas - La La Love You

Escenario La Gramola

18:30 - 19:00 horas - Apolo 18

19:45 - 20:30 horas - Müntrails

21:30 - 22:30 horas - Luis Fercán

23:45 - 00:45 horas - Sarria

02:00 - 03:00 horas - Señora DJ

Sábado, 22 de agosto

Escenario Xacobeo

19:00 - 20:00 horas - Yoli Saa

20:45 - 21:45 horas - Carlos Ares

22:45 - 00:15 horas - Love of Lesbian

01:15 -02:15 horas - Xoel López

Escenario La Gramola

18:15 - 19:00 horas - French Riviera

20:00 - 20:45 horas - Los Acebos

21:45 - 22:45 horas - Sanguijuelas del Guadiana

00:15 - 01:15 horas - León Benavente

02:15 - 03:15 horas - Sergio El Indio DJ

Sergio El Indio DJ

23 de agosto: Festa do Demo

El domingo 23 se podrá disfrutar de la Festa do Demo, una celebración que volverá a llenar las calles de la ciudad de Pontevedra de una marea roja y diablesca.

A las 12:30 horas dará inicio la salida del Demonio y su séquito desde los arcos de San Bartolomeu, quienes estarán recorriendo las calles y plazas del centro histórico.

La fiesta continuará a las 20:00 horas, cuando la comitiva del Demonio vuelva a recorrer la ciudad una vez más. A las 21:00 horas la Banda de Música de Salcedo dará un concierto en la Plaza de José Martí.

Como broche de oro, se podrá disfrutar de la Foliada do Demo a partir de las 21:30 horas con los Chichisos y Os Terribles de Donas en la Plaza de Curros Enríquez.

28, 29 y 30 de agosto: Senda Festival

Cartel de la edición de 2026 del Senda Festival Cedida

La Illa das Esculturas acogerá la celebración del Senda Festival el viernes 28, sábado 29 y domingo 30. Este festival de entrada gratuita reivindica todo aquello que es esencial: sonido, naturaleza y libertad.

Todavía no conocemos el cartel de los artistas que asistirán a este festival, pero esperamos que salga a la luz a lo largo de las siguientes semanas.