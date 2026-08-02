El mercadillo ambulante ideal para visitar cada lunes: cientos de puestos de cerámica, comida fresca y ropa

Los mercadillos de venta ambulante forman parte de la tradición y cultura de Galicia, pero también de nuestro país vecino, Portugal, siendo los municipios del norte una excelente opción a la que recurren muchos gallegos para hacer una mini escapada y disfrutar de un día diferente para empaparse de la cultura del país luso.

El mercadillo de Monçao o el de Ponte de Lima son opciones a tener en cuenta, pero si quieres ir un poco más lejos, Espinho, en el distrito de Aveiro, a menos de 2 horas en coche de Vigo, es una oportunidad fantástica para disfrutar de su mercadillo semanal con cientos de puestos en los que encontrar todo tipo de artículos.

Una tradición desde 1894

Puesto de dulces y pan en la Feria de Espinho, en Portugal Turismo Espinho

La Feria de Espinho es uno de los mercados ambulantes más conocidos, grandes y con mayor tradición de todo Portugal. Sus orígenes se remontan al año 1894, cuando comenzó a celebrarse de forma quincenal.

Con el paso del tiempo y gracias al crecimiento de la población y al aumento de visitantes, terminó convirtiéndose en una feria semanal que hoy se considera una de las más importantes y concurridas del país luso y que está disponible todos los lunes del año.

Visitar la Feria de Espinho es una oportunidad perfecta para conocer de cerca las costumbres de Portugal. Es un mercado que ofrece una experiencia increíble tanto a locales como a turistas. Sus calles (entre la 29 y la 43) se llenan de puestos donde es posible encontrar prácticamente todo lo que quieras e, incluso, productos que ni te esperabas: artesanía, cerámica, textiles, ropa, calzado... un sinfín de opciones y, por supuesto, mucha gastronomía.

Diferentes puestos en la Feria de Espinho, en Portugal Turismo Espinho

Uno de los grandes atractivos de esta feria es su amplia oferta gastronómica. Aquí se puede encontrar fruta y verdura fresca, pan recién hecho, quesos, embutidos y otros productos locales de gran calidad y a precios muy competitivos.

La Feria de Espinho abre todos los lunes desde las 07:00 hasta las 19:00 horas, por lo que ofrece un amplio horario para recorrer sus cientos de puestos con tranquilidad.

Tanto si prefieres madrugar para disfrutar del mercado con menos afluencia de gente como si te resulta más cómodo visitarlo por la tarde, ya sabes a dónde acudir para encontrar productos de calidad a precios asequibles en Portugal.