Estos son todos los grandes eventos de agosto 2026 en Vigo para pasar un verano a lo grande

Conciertos de Castrelos, O Marisquiño y mucho más: Todos los grandes eventos de agosto 2026 en Vigo Cedida

La ciudad olívica le da la bienvenida al mes de agosto con algunos de los eventos musicales más esperados del verano. Empezaremos con la celebración del festival urbano de O Marisquiño, que traerá hasta la playa de Samil nombres tan destacados como L0rna, El Virtual o Fresquito y Mango.

Los conciertos de Castrelos pondrán el broche de oro al verano de Vigo con los conciertos de Abraham Mateo, The Corrs, Viva Suecia, Iván Ferreiro y otros espectáculos que nadie querrá perderse. Otro de los grandes eventos de este mes es la tradicional Romaría de San Roque, la cual presentará diversas actividades de ocio y conciertos, como el de Seguridad Social o Familia Caamagno.

Conciertos destacados del mes

La artista L0rna encabeza el cartel musical de O Marisquiño Cedida

El viernes 7 a las 00:10 horas llega al escenario de la playa de Samil la banda de rap en gallego conocido como Rebeliom do Inframundo, una de las formaciones más reivindicativas dentro del panorama musical gallego.

El viernes 7 a las 01:35 horas llega al escenario de O Marisquiño una de las voces referentes del underground español: El Virtual. Guille, más conocido por su nombre artístico El Virtual, es un artista malagueño que, con solo 25 años, ha conseguido atraer a diversos fans alrededor de sus letras profundas, sensibles, cercanas y reales.

El domingo 9 a las 23:50 horas llega a la playa de Samil el dúo proveniente de Zaragoza, Fresquito y Mango, quienes han saltado a la fama por su fusión de pop, música urbana y electrónica.

El domingo 9 a las 02:15 horas llega a la ciudad olívica L0rna, rapera natural de Cartagena que encabeza el cartel musical de O Marisquiño, el festival de cultura urbana que se celebra cada año alrededor de la Playa de Samil de la ciudad olívica.

La banda de rock valenciana, referente de la Movida de los 80, actuará el viernes 14 en la Romería de San Roque, considerada uno de los eventos más importantes del mes de agosto en la ciudad olívica. Seguridad Social destaca por sus éxitos musicales convertidos en himnos, entre los que se encuentran Chiquilla, Comerranas o Acuarela.

Del 1 al 16 de agosto: Espectáculos de Castrelos

El cantante Abraham Mateo será una de las grandes citas de Castrelos de este mes Cedida

Los conciertos de Castrelos vuelven a perfilarse como unas de las citas más importantes del verano en la ciudad olívica. A lo largo de todo el mes de agosto se podrá disfrutar de conciertos y espectáculos de grandísima calidad a precios reducidos y asequibles para todos los públicos.

Tras haber recibido a artistas del calibre de Deep Purple, Molotov y Chayanne durante julio volvemos este mes con otras citas de artistas reconocidos mundialmente como Abraham Mateo, The Corrs, Viva Sueca e Iván Ferreiro.

Esta es la lista de todos los conciertos y espectáculos que acogerá el Auditorio de Castrelos durante el mes de agosto:

Sábado, 1 de agosto: Noche de Zarzuela

El espectáculo de Noche de Zarzuela tendrá lugar el sábado 1 y promete una noche llena de emoción, música y tradición. El show hará un gran viaje por las piezas más icónicas de la zarzuela. Se podrá disfrutar de un amplio elenco de solistas, coro, músicos y un cuerpo de baile profesional.

Hora : 22:00

: 22:00 Precio: Gratuito

Lunes, 3 de agosto: El Payaso Tallarín. Su gran circo

El lunes 3 los más pequeños de la familia podrán disfrutar de este emocionante espectáculo en el que el payaso Tallarín descubrirán que no es necesario tener una carpa gigante ni animales exóticos para poder crear un circo espectacular. Será un show familiar en el que la trama se desarrollará al ritmo de los éxitos de Canta Juego.

Hora : 20:00

: 20:00 Precio: Gratuito

Viernes, 7 de agosto: Abraham Mateo

El viernes 7 a las 22:00 horas llega al Auditorio de Castrelos uno de los artistas más icónicos de la música española, Abraham Mateo. El artista viaja entre el pop latino, la balada y el R&B. Sus más recientes singles, Quiero decirte y Clavaíto ft Chanel, han declarado a Abraham Mateo como un artista atemporal en la música española.

Hora : 20:00

: 20:00 Precio: 10 euros

Domingo, 9 de agosto: Ópera Nabucco

El domingo 9 se podrá disfrutar en directo de la tragedia lírica basada en la historia del Antiguo Testamento y en la obra Nabuchodonosor de Anicète Bourgeois y Francis Cornue. La obra de Verdi fue un gran éxito en su tiempo, el cual marcó el inicio de su carrera como compositor de óperas.

Hora : 22:00

: 22:00 Precio: Gratuito

Martes, 11 de agosto: The Corrs

El martes 11 será el turno de The Corrs de subirse al escenario del Auditorio de Castrelos, donde protagonizarán una jornada del mejor pop rock celta. Sus éxitos musicales, Breathless, Runaway o What Can I Do, han sonado alrededor del mundo y ahora llegan al escenario olívico de Castrelos para regalarle al público de Vigo una noche inolvidable.

Hora : 22:00

: 22:00 Precio: 15 euros

Viernes, 14 de agosto: Viva Suecia

El viernes 14 a las 22:00 horas aterriza en el Auditorio de Castrelos la banda murciana de fama internacional Viva Suecia. La formación, referente del indie rock español, llegará a la ciudad olívica como parte de su gira Hecho en tiempos de paz, homónima a su álbum del año pasado, que ya goza de un gran reconocimiento en el panorama musical español.

Hora : 22:00

: 22:00 Precio: 15 euros

Sábado, 15 de agosto: Iván Ferreiro

El sábado 15 a las 22:00 horas podremos disfrutar de una de las últimas grandes actuaciones de la edición de 2026 de los conciertos de Castrelos: Iván Ferreiro. El antiguo líder de Los Piratas se ha consolidado como uno de los cantautores más destacados del pop rock español con una increíble carrera en solitario que incluye éxitos como Turnedo, El pensamiento circular o Años 80.

Hora : 22:00

: 22:00 Precio: 10 euros

Domingo, 16 de agosto: FNAC Live Vigo

El domingo 16 se celebrará el evento musical FNAC Live Vigo, un mini festival en el que se podrá disfrutar de las actuaciones en directo de tres de las formaciones más destacadas de la escena musical gallega: The Rapants, Fillas de Cassanda y Eladio y Los Seres Queridos. A ellos se les sumará Bea Fernandes DJ, residente del club olívico Radar Estudios.

Hora : 20:00

: 20:00 Precio: 10 euros

1 de agosto: Elite Fight League

Cartel de la edición de 2026 de Elite Fight League Cedida

El Recinto Ferial de Vigo IFEVI dedicará toda la jornada del sábado 1 a los deportes de contacto, que reunirán en una misma cartelera los combates de MMA y K-1.

Serán ocho enfrentamientos en total, los cuales darán inicio a las 21:30 horas y se alargarán hasta la madrugada.

1 de agosto: Travesía a Nado Ría de Vigo

Cartel de la edición de 2026 de la Travesía a Nado Ría de Vigo Cedida

El sábado 1 se celebrará una nueva edición de la Travesía a Nado Rúa de Vigo, conocida por ser la única prueba en la ría de Vigo puntuable para el Circuito Galego de Augas Abertas.

Habrá tres categorías diferentes: la élite junto a la máster/popular y la escolar.

Las dos primeras saldrán a las 16:00 horas y realizarán un recorrido en línea recta desde la playa de O Con en Moaña hasta la dársena interior del Real Club Náutico, siendo esto un total de 3.700 metros.

La prueba escolar constará de dos vueltas a la dársena interior del Real Club Náutico, dando lugar a un total de 400 metros.

Del 2 al 5 de agosto: Fiestas de Matamá

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de Matamá Cedida

Empezamos el mes de agosto por todo lo alto con la celebración de las fiestas del barrio de Matamá desde el domingo 2 hasta el miércoles 5.

Serán cuatro días completos en honor a Nosa Señora das Neves con una gran variedad de actividades: desde pascalles, misas y procesiones hasta cucañas, fiesta de la espuma y verbenas.

Domingo, 2 de agosto

11:00 horas - Entrada pasarrúas a cargo de la Unión Musical de Valladares

12:00 horas - Misa solemne

A continuación - Procesión y concierto de la Unión Musical de Valladares

20:00 horas - Pregón da Comisión dos anos 2002 e 2003

dos anos 2002 e 2003 20:30 horas - Comienzo del XXVII Certame de Bandas de Música con la Unión Musical de Valladares

23:00 horas - Orquestra ???

Lunes, 3 de agosto

20:30 horas - XXVII Certame de Bandas de Música con la Unión Musical de Coruxo

22:30 horas - Verbena con la orquesta Los Players y La Gramola Discotecas Móviles

Martes, 4 de agosto

20:00 horas - XXVII Certame de Bandas de Música con Rafa Yebra, saxofonista; Agrupación Musical Atlántida de Matamá; Corais Atlántida de Matamá y AVCR San Mamede de Zamáns

22:30 horas - Verbena con América de Vigo, La Gramola Discotecas Móviles y DJ Charlie

Miércoles, 5 de agosto

10:30 horas - Entrada pasarrúas a cargo de la Agrupación Musical Atlántida de Matamá

12:00 horas - Misa solemne cantada por la Coral Atlántida

A continuación - Procesión y concierto de la Agrupación Musical Atlántida.

17:00 horas - Cucañas tradicionais

19:00 horas - Festa da Espuma

20:00 horas - Festa da Empanada, con Cantareiras Atlántida, Setecuncas y Grupo de Gaitas Atlántida. Homenaxe a Mamachita e Manolo

22:30 horas - Fin de fiesta con Marbella 2026 y La Gramola Discotecas Móviles

3, 4 y 5 de agosto: Festas da Guía

Cartel de la edición de 2026 de las Festas da Guía Cedida

Las Festas da Guía del año 2026 en honor a Nosa Señora das Neves tendrán lugar el lunes 3, martes 4 y miércoles 5.

Esta celebración de carácter tradicional reúne a una gran multitud de vecinos y visitantes alrededor de diferentes actos religiosos y verbenas.

El programa completo de las Festas da Guía:

Lunes, 3 de agosto

08:00 horas - Gran tirada de 21 bombas de palenque

22:30 horas - Verbena con la Orquesta Ritmo Joven

Martes, 4 de agosto

11:00 horas - Animación de calle con la Banda de Gaiteiros de Pardavila

19:15 horas - Procesión de la Nosa Señora das Neves con la Banda Municipal de Redondela

22:30 horas - Verbena con el Grupo Claxxon

Miércoles, 5 de agosto

12:30 horas - Misa Maior cantada por la Coral de Teis

22:30 horas - Orquesta Pontevedra

23:30 horas - Tirada de fuegos artificiales

00:00 horas - Verbena con la Orquesta Pontevedra

12 de agosto: Eclipse Solar Total

¿Cómo hacer fotos al eclipse de sol? Te lo explicamos Cedida

La ciudad olívica tiene la suerte de ser uno de los mejores lugares de Europa para disfrutar del eclipse solar total que sucederá el próximo miércoles 12.

Con motivo de este fenómeno astronómico, la Autoridad Portuaria habilitará el entorno del Puerto de Vigo como uno de los espacios clave para disfrutar del eclipse. Además, también se entregarán gafas protectoras homologadas a todos los asistentes.

Del 6 al 9 de agosto: O Marisquiño

Cartel de la edición de 2026 de O Marisquiño O Marisquiño

El festival de deporte y cultura urbana conocido como O Marisquiño vuelve un año más a la Playa de Samil y sus alrededores durante el jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9.

Una vez más, las calles olívicas se llenarán de artistas de calle y deportistas urbanos que protagonizarán una serie de exhibiciones, competiciones y demostraciones.

Otro de los puntos clave de O Marisquiño son las actuaciones musicales gratuitas que tendrán lugar en la Playa de Samil. El cartel completo de actuaciones de la edición de 2026:

Jueves, 6 de agosto

La Plaza

20:00 horas - Monk Blues Band

Viernes, 7 de agosto

Son Estrella Galicia

22:30 horas - High Paw

00:10 horas - Rebeliom do Inframundo

01:35 horas - El Virtual

La Plaza

22:00 horas - Lkina B2B Dnatalie J

23:00 horas - Weisheit B2B Tesa

00:30 horas - Klin Klop

Sunset

13:00 horas - DJ Buzo

20:00 horas - Nina Ban

22:00 horas - Fermo DJ

Oasis (Píntega Sistema de Son)

22:00 horas - Ital Roots

23:45 horas - Chapamama Crew

01:30 horas - Nahno Selectah

02:00 horas - Píntega

Sábado, 8 de agosto

Son Estrella Galicia

22:30 horas - Nueva Apóstol

23:45 horas - VVV (Trippin' You)

01:00 horas - Nusar3000

02:00 horas - LG1DO

La Plaza

22:00 horas - Gas Clube: Frau Troffea

23:00 horas - Noia

00:30 horas - Pálida

Sunset

13:00 horas - DJ Rapante

20:00 horas - DJ Buzo

22:00 horas - Christian Penelas

Oasis (Píntega Sistema de Son)

22:00 horas - Raquel Plata

22:45 horas - Double Iago's

23:50 horas - Lu Ko Ala B2B Nahno Selectah

01:00 horas - Luv Messenger Sound

Domingo, 9 de agosto

Son Estrella Galicia

22:30 horas - Candi

23:50 horas - Fresquito y Mango

01:20 horas - West SRK

02:15 horas - L0rna

La Plaza

10:00 horas - DMC Red Wine DJ ND DJ Pimp DJ Stereossauro

22:00 horas - Rei Tier

23:00 horas - BB. WAV & Mahia

00:30 horas - Violet

Sunset

13:00 horas - Anahí

20:00 horas - Fermo DJ

22:00 horas - DJ Buzo

Oasis (Píntega Sistema de Son)

22:00 horas - Nahno Selectah

23:00 horas - Chalart58 & Matah

00:30 horas - Píntega

9, 10 y 11 de agosto: Fiestas de San Lourenzo de Coruxo

Cartel de la edición de 2026 de las Fiestas de San Lourenzo Cedida

El barrio olívico de Coruxo celebra sus fiestas patronales en honor a San Lourenzo con tres jornadas completas de celebraciones desde el domingo 9 hasta el martes 11.

A lo largo de estos días se podrá disfrutar de actos religiosos, sesiones vermú, sardiñada, verbenas y mucho más.

Domingo, 9 de agosto

08:00 horas - Salva de bombas y repique de campanas

12:00 horas - Petardazo

Sesión vermú con Airiños do Castelo

13:30 horas - Gran tirada de fuegos

Por la noche - Verbena con la orquesta Escaparate y Euphoria Disco Show

Lunes, 10 de agosto

08:00 horas - Salva de bombas y repique de campanas

Sesión vermú con A Buxaina y Unión Musical de Coruxo

y 14:30 horas - Gran tirada de fuegos y sardiñada

Por la noche - Verbena con el Trío Azar y la orquesta La Oca Band

Martes, 11 de agosto

08:00 horas - Salva de bombas y repique de campanas

Al mediodía - Homenajes

Sesión vermú con Os Támega y Ventos de Comesaña

y Por la noche - Verbena con el Trío Xtra y la orquesta Los Satélites

14, 15 y 16 de agosto: Interplanetario

Cartel de la edición de 2026 del Interplanetario Interplanetario

El viernes 14, sábado 15 y domingo 16 son los tres días que han sido elegidos para celebrar una nueva edición del Interplanetario, un evento dedicado al universo Infinity y Warcrow, que tendrá lugar en el recinto del Auditorio Mar de Vigo.

Se celebrará el sexto año consecutivo de los ya conocidos Crow Awards, a los que además se sumará el nacimiento de los Pulpitzer Awards, un reconocimiento para todos aquellos que cuentan y documentan su historia más allá del Interplanetario.

Del 14 al 17 de agosto: Romaría de San Roque

Cartel de la edición de 2026 de la Romería de San Roque Cedida

La Romería Urbana más antigua de Galicia volverá a tener lugar durante el mes de agosto, más concretamente desde el viernes 14 hasta el lunes 17. Durante estas cuatro jornadas, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de un amplio repertorio de conciertos en vivo, espectáculos y muchas más opciones de entretenimiento.

La programación completa de la Romería de San Roque 2026:

Viernes, 14 de agosto

22:00 horas - San Rockers

00:00 horas - Seguridad Social

Sábado, 15 de agosto

10:00 horas - Pasacalles Erderos dos Morenos

13:00 horas - Sesión vermú con Manolo Violinista

21:30 horas - Tona

23:00 horas - Bafana Bafana

00:30 horas - Familia Caamagno

Domingo, 16 de agosto

12:00 horas - Coral Riomao

12:00 horas - Procesión y actuación de la Banda Escola de Música de Beade

Todo el día - Animación por la finca con la Charanga Costamekrelos

20:00 horas - Son das Tabernas

22:30 horas - El Último Guateque

00:30 horas - Tenessee

Lunes, 17 de agosto

12:00 horas - Banda de Música Unión Musical de Coruxo

13:30 horas - Sesión vermú y degustación gratis de empanada de furru

18:30 horas - Mago Jorge Lorenzo

17:30 horas - Nen@s Party San Roque

22:30 horas - Nexus Disco

Del 27 al 30 de agosto: XIX Fiesta del Marisco

Llega a la ciudad olívica la edición de 2026 de la Fiesta del Marisco Cedida

La 19.ª edición de la Fiesta del Marisco regresa un año más al Puerto Pesquero olívico de O Berbés para celebrar su primer fin de semana de eventos, que será del jueves 27 al domingo 30. Para la segunda semana de fiesta tendremos que esperar hasta el mes de septiembre.

La Fiesta del Marisco combina opciones gastronómicas del mar, actividades culturales, turismo y mucho más. Tanto vecinos como visitantes están invitados a disfrutar de esta fiesta que es mucho más que una celebración al marisco olívico.

30 de agosto: Romaría do Pan de Millo de Cabral

Cartel del año pasado de la Romería del Pan de Millo de Cabral Cedida

Como es costumbre cada verano, a finales del mes de agosto se celebrará la Romaría do Pan de Millo de Cabral, una celebración que tiene lugar en el parque forestal de Cotogrande del barrio olívico de Cabral.

Durante la romería, todos los asistentes podrán degustar el pan de millo a través de diferentes propuestas gastronómicas. Además, la jornada se completará con música en vivo.