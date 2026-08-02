El camping de 40.000 m2 junto al mar ideal para este verano: "Espectacular. Todo muy limpio y mucha seguridad"

Agosto es uno de los meses favoritos para los españoles para disfrutar sus vacaciones, y la costa es el destino más popular para los viajeros que buscan estar cerca del mar.

Elegir entre reservar un hotel o disfrutar de la experiencia de un camping sigue siendo la gran duda para muchos viajeros. Sin embargo, la realidad es que estos establecimientos cada vez ofrecen servicios más completos.

Un camping de 40.000 m2 con todos los servicios

El caso del Camping Playa América es un ejemplo perfecto. Situado en el municipio de Nigrán (Pontevedra), el complejo ofrece 40.000 metros cuadrados (m2) de instalaciones de alta calidad y un servicio impecable.

"Todo increíble. Sitio para pasar unas vacaciones tranquilas y completas. Sitio inmejorable, camping con todas las comodidades", afirma un usuario sobre este lugar.

Con una capacidad para 1.500 personas, el Camping Playa América se encuentra en un enclave privilegiado junto a la playa América, un arenal con Bandera Azul, arena blanca y fina, y un largo paseo marítimo.

El recinto dispone de bungalows de madera totalmente equipados (TV, baño, cocina, agua caliente, Wi-Fi y parking propio) y zona de acampada con amplias parcelas y sendero para acceder fácilmente a todos los servicios del camping.

En esta línea, el complejo ofrece un gran número de servicios: cafetería, lavandería, aseos y una pequeña tienda, así como una piscina para adultos y otra infantil, zona de barbacoa, cancha de tenis y actividades deportivas.

El camping se encuentra a solo 10 minutos de playa América, un arenal de más de 1 kilómetro de extensión donde relajarse o bien, disfrutar de diferentes actividades, como surf, piragüismo y senderismo.

Vigo es la ciudad principal más próxima al camping y Baiona está a solo 5 kilómetros. "Se trata de un privilegiado destino turístico, con una fortaleza que conquista a cualquiera que la visite", afirman desde el propio alojamiento.

El precio del Camping Playa América varía en función de la temporada, siendo los meses de temporada alta los que cuentan con las tarifas más elevadas. Además, el coste también depende del tipo de alojamiento elegido.

Las reseñas publicadas en Google, que suman más de 1.100, hablan maravillas de este complejo.

"Posiblemente el mejor camping en el que he estado en mi vida adulta, teniendo en cuenta todos los criterios"; "un trato muy bueno por parte de todo el personal, las instalaciones muy limpias"; "mucha seguridad, si vuelvo para esa zona no dudaré en volver".