Ya es oficial: el único monasterio budista de Galicia reabre sus puertas tras el incendio de 2024

El templo Chu Sup Tsang, ubicado en la aldea de Ventoselo (San Amaro, Ourense), reabrió sus puertas el 31 de julio Rosa Veiga/Europa Press

En la pequeña aldea de Ventoselo, en San Amaro (Ourense), se localiza el único monasterio budista de Galicia.

En este rincón se respira paz y tranquilidad: sus ocho vecinos conviven con un templo que sufrió un trágico incendio en 2024, pero que ya ha reabierto sus puertas.

Reabre el único monasterio budista de Galicia

Tras dos años de reconstrucción, el monasterio budista 'Chu Sup Tsang' celebró ayer, viernes 31 de julio, su reinauguración con una sencilla ceremonia de bendición y una comida para los asistentes.

"Después de tantos meses, tanto esfuerzo y tanta generosidad por parte de incontables personas alrededor del mundo, el 31 de julio podremos celebrar todos juntos que el Monasterio Chu Sup Tsang ha resurgido".

Con estas palabras animaban a los asistentes a visitar las instalaciones. Sin embargo, la actividad no termina ahí.

El centro retoma este sábado 1 de agosto su programación habitual de cada verano con la conferencia pública 'Transformar la Adversidad' y el tradicional retiro de enseñanza dirigido por el Ven. Lama Gueshe Tenzing Tamding.

El programa se desarrollará del 2 al 8 de agosto y cada día girará en torno a una temática distinta. Este es el calendario de actividades:

Domingo, 2 de agosto: Loring (Ciencia de la mente)

Loring (Ciencia de la mente) Lunes, 3 de agosto: Parchin (Perfección de la sabiduría)

Parchin (Perfección de la sabiduría) Martes, 4 de agosto: Uma (Camino medio)

Uma (Camino medio) Miércoles, 5 de agosto: La guía práctica del Lam Rim

La guía práctica del Lam Rim Jueves, 6 de agosto: La guía práctica del Lam Rim

La guía práctica del Lam Rim Viernes, 7 de agosto: La guía práctica del Lam Rim

La guía práctica del Lam Rim Domingo, 8 de agosto: Ng (Tantra)

Así fueron los comienzos del complejo monástico Chu Sup Tsang

La casa que hoy alberga el edificio principal del templo Chu Sup Tsang se compró en el año 2008. No fue hasta una década después cuando el centro comenzó a funcionar plenamente, acogiendo a cientos de personas durante todo el año.

Sobre la elección de la aldea de Ventoselo, Tenzing Ngeyung, una de las monjas que residen en el monasterio, consultada por Europa Press, explica que "le dio mucha alegría" al Lama Gueshe Tenzing Tamding.

"Lo interpretó como algo auspicioso, algo positivo".

Sin embargo, tras más de una década en funcionamiento, el 27 de febrero de 2024 un incendio calcinó el templo. El fuego comenzó alrededor de las 16:00 horas y las llamas afectaron a dos tercios de la estructura principal de madera.

Ahora retoma su actividad, y el alcalde de San Amaro, Fernando Rodríguez, consultado por Europa Press, destaca la importancia del templo para la zona y asegura que, sin él, "hoy eso sería un núcleo, como tantos que hay en Galicia, totalmente abandonado, porque ya no vivía nadie".

"Gracias al canto de ese cuco, hoy en día, después del Castro Celta de San Ciprián de Lás, es el segundo atractivo turístico que tiene San Amaro".

En el año 2008, en el curso de una meditación, el Lama Gueshe Tenzing Tamding logró captar el canto de un cuco, un sonido que no había escuchado desde que abandonó el Tíbet con 12 años.

Esto fue una señal para considerar San Amaro como el lugar en el que construir el único templo budista de Galicia, que ya ha reabierto sus puertas tras su reconstrucción.