O Marisquiño, Castrelos y mucho más: ¿cuáles son los conciertos destacados de agosto 2026 en Vigo? Cedida

El mes de agosto llega con más fuerza que nunca a la ciudad olívica con un amplio repertorio de conciertos de la mano del festival urbano de O Marisquiño, los espectáculos de Castrelos y hasta de otro tipo de fiestas, como la Romería de San Roque.

Durante todo el mes se subirán a diferentes escenarios de Vigo nombres tan reconocidos de la escena musical local, nacional e internacional como The Corrs, L0rna, Abraham Mateo, Viva Suecia y muchos más.

7 de agosto: Abraham Mateo

El cantante Abraham Mateo será una de las grandes citas de Castrelos de este mes Cedida

El viernes 7 a las 22:00 horas llega al Auditorio de Castrelos uno de los artistas más icónicos de la música española, Abraham Mateo. Será el encargado de hacer bailar a toda la ciudad olívica con sus mayores éxitos.

El artista gaditano saltó a la fama a una temprana edad con su hit internacional Señorita y, desde entonces, no ha dejado de crecer. Actualmente presenta un sonido más maduro, entendido como una la fusión entre el pop latino, la balada y el R&B.

Sus más recientes singles, Quiero decirte y Clavaíto ft Chanel, han declarado a Abraham Mateo como un artista atemporal en la música española que sigue marcando generaciones.

7 de agosto: Rebeliom do Inframundo

Rebeliom do Inframundo. Cedida

El viernes 7 a las 00:10 horas llega al escenario de la playa de Samil la banda de rap en gallego conocido como Rebeliom do Inframundo, una de las formaciones más reivindicativas dentro del panorama musical gallego.

Este grupo bebe del rap hardcore y de la electrónica, dos vertientes que fusiona con las raíces gallegas y una actitud combativa que hace de la música una trinchera y una celebración. Esto ha convertido a Rebeliom do Inframundo en algo mucho más que una simple banda: son el símbolo de una generación que lucha y crea.

Este año, podrás disfrutar de un concierto gratuito e inédito de esta formación en O Marisquiño, donde tocarán sus mayores éxitos de discos como Orgulho, Amor o Barbárie o Caladas Reflexivas.

7 de agosto: El Virtual

El Virtual, retratado en el barrio de La Unión. D. P.

El viernes 7 a las 01:35 horas llega al escenario de O Marisquiño una de las voces referentes del underground español: El Virtual.

Guille, más conocido por su nombre artístico El Virtual, es un artista malagueño que, con solo 25 años, ha conseguido atraer a diversos fans alrededor de sus letras profundas, sensibles, cercanas y reales que hablan sobre su propia salud mental y proceso de resiliencia.

Su álbum debut, El Disco Que Nunca Quise Dedicarte (EDQNQD), es considerado uno de sus mayores trabajos, donde además destacan sus colaboraciones con Swallow X y Pedro LaDroga. En esta cita gratuita en el escenario de O Marisquiño podrás cantar junto a él los éxitos de este álbum y mucho más.

9 de agosto: Fresquito y Mango

Fresquito y Mango encabezan el cartel de la edición de 2026 de O Marisquiño Cedida

El domingo 9 a las 23:50 horas llega a la playa de Samil el dúo proveniente de Zaragoza, Fresquito y Mango, quienes han saltado a la fama por su fusión de pop, música urbana y electrónica.

En el año 2021 sale a la luz su primer single, Mándame un Audio, el cual les trajo una gran popularidad en redes sociales y los llevó a colaborar con Aitana, quien hizo una aparición en el remix de la canción. Desde entonces, Fresquito y Mango no han dejado de crecer.

Este año han sacado su single Recuerdo el Verano y su nuevo EP Cuando Cae La Noche, lleno de hits que cantarán en directo sobre el escenario de O Marisquiño. ¡No te los pierdas!

9 de agosto: L0rna

La artista L0rna encabeza el cartel musical de O Marisquiño Cedida

El domingo 9 a las 02:15 horas llega a la ciudad olívica L0rna, rapera natural de Cartagena que encabeza el cartel musical de O Marisquiño, el festival de cultura urbana que se celebra cada año alrededor de la Playa de Samil de la ciudad olívica.

L0rna destaca por su actitud provocativa y reivindicativa de la estética choni y la cultura de barrio. Iniciada en el mundo de la música a los 15 años, ha logrado colaborar con otras destacadas artistas de la escena urbana, como Metrika o Kabasaki y destaca por su álbum de 2025 MISS-UNDERSTOOD.

No te pierdas esta esperada cita gratuita y al aire libre con una de las personalidades más destacadas del mundo de la música urbana.

11 de agosto: The Corrs

El grupo irlandés The Corrs llega al mítico Auditorio de Castrelos Cedida

El martes 11 a las 22:00 horas será el turno de The Corrs de subirse al escenario del Auditorio de Castrelos, donde protagonizarán una jornada del mejor pop rock celta.

La banda irlandesa, formada por cuatro hermanos, ha logrado conectar con varias generaciones alrededor del mundo con su fusión de violines, flautas y armonías celtas con un sonido original de pop rock.

Sus éxitos musicales, Breathless, Runaway o What Can I Do, han sonado alrededor del mundo y ahora llegan al escenario olívico de Castrelos para regalarle al público de Vigo una noche inolvidable.

14 de agosto: Viva Suecia

Viva Suecia posa para EL ESPAÑOL. Nieves Díaz

El viernes 14 a las 22:00 horas aterriza en el Auditorio de Castrelos la banda murciana de fama internacional Viva Suecia.

La formación, referente del indie rock español, llegará a la ciudad olívica como parte de su gira Hecho en tiempos de paz, homónima a su álbum del año pasado, que ya goza de un gran reconocimiento en el panorama musical español.

¿Estás listo para cantar junto a Viva Suecia sus éxitos de siempre como Querer, Sangre, Dolor y Gloria o El Bien? Entonces no te lo pienses más y reserva esta fecha. ¡No te arrepentirás!

14 de agosto: Seguridad Social

El grupo de rock valenciano Seguridad Social actuará en la Romería de San Roque Cedida

La banda de rock valenciana, referente de la Movida de los 80, actuará el viernes 14 en la Romería de San Roque, considerada uno de los eventos más importantes del mes de agosto en la ciudad olívica.

Seguridad Social destaca por sus éxitos musicales convertidos en himnos, entre los que se encuentran Chiquilla, Comerranas, Acuarela y Quiero tener tu presencia. A esto se le suma su inagotable energía en el escenario y su habilidad para conectar con el público.

Por ello, esta cita musical gratuita se perfila como uno de los conciertos más esperados del mes de agosto, el cual volverá a celebrar por todo lo alto la Romería olívica de San Roque.

15 de agosto: Iván Ferreiro

Una de las últimas citas en solitario en Castrelos vendrá de la mano de Iván Ferreiro Cedida

El sábado 15 a las 22:00 horas podremos disfrutar de una de las últimas grandes actuaciones de la edición de 2026 de los conciertos de Castrelos. En esta ocasión, el protagonista no será otro más que Iván Ferreiro.

El antiguo líder de Los Piratas se ha consolidado como uno de los cantautores más destacados del pop rock español con una increíble carrera en solitario que incluye éxitos como Turnedo, El pensamiento circular o Años 80.

A día de hoy, Iván Ferreiro sigue enamorando generaciones con la intensidad emocional de sus canciones y una conexión inigualable con su público. ¿Te apuntas?

15 de agosto: Familia Caamagno

Familia-Caamagno-1 Cedida

La Romería de San Roque ya ha revelado su programación completa en la que incluye una actuación de Familia Caamagno el sábado 15 a las 00:30 horas. Esta banda es conocida por ser una de las formaciones más queridas dentro de la escena musical gallega.

El grupo de pop rock ganó en 2020 el reconocimiento a Mejor Álbum en Gallego en los Premios Min de la Música Independiente. Ahora que la formación cumple los quince años desde su formación han lanzado el álbum Disco comarcal, donde demuestran un sonido mucho más maduro, pero sin olvidar ese tono de garage heredado de los años 60.

No te pierdas esta oportunidad de escuchar a Familia Caamagno en directo en un ambiente festivo. ¡No te arrepentirás!

Conciertos de agosto día a día