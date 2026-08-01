Feijóo, 64 años: "Nací en un pueblo pequeño, en casa de la abuela; estuve hasta los 10 años. Fui a una escuela rural"

Alberto Núñez Feijóo, ex presidente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022 y actual presidente del Partido Popular, suele aparecer en los medios de comunicación para exponer sus propuestas políticas. Sin embargo, a veces también comparte aspectos de su lado más personal, recordando episodios de su infancia que le marcaron profundamente.

Hace unos meses participó en el pódcast Media Power, donde habló sobre liderazgo, gestión y el futuro económico de España. Además, aprovechó la entrevista para abrirse sobre su infancia en Os Peares (Ourense) y repasar sus pasos hasta llegar a dirigir algunas de las principales empresas públicas del país y ser actualmente el líder de la oposición.

"Uno no elige en qué familia ni en dónde nace"

Feijóo acudió a este pódcast para hacer un repaso de la actualidad política de España, pero también para hablar sobre algunos de los recuerdos que más han marcado su vida. El líder del PP explicó cómo su infancia y el entorno en el que creció han influido en su forma de entender la vida y la política.

Feijóo recuerda con orgullo sus orígenes en Os Peares, una localidad de Ourense que describió como su "Macondo" y "un pueblo mágico". Para él, ese lugar representa sus raíces y el sitio donde aprendió valores fundamentales.

"Tuve la suerte de nacer en una familia modesta y en un pueblo pequeño. Hoy tiene 300 habitantes, pero cuando yo nací probablemente tuviese cerca de 1.000", explica el político. Y añade: "Nací en casa de la abuela", donde vivían sus padres y donde también nació su hermana. "Eso marca tu vida", apunta.

Recordó con detalle su infancia, afirmando que "estuve hasta los 10 años en esa casa. Fui a una escuela rural; íbamos andando". Incluso, relató una imagen representativa de aquellos años: "En Galicia llueve, gracias a Dios, bastante", por lo que iba con, "una mano en la cartera y otra en el paraguas", hasta que le compraron su primera bicicleta.

Durante la entrevista, también reflexionó sobre las dificultades de vivir en un pueblo pequeño. Lo describió como "un pueblo recóndito, perdido entre montañas, con tres ríos, 4 ayuntamientos, 2 provincias", donde, según afirmó, ningún alcalde mostraba demasiado interés por invertir. Aun así, considera que nacer allí fue "una lección de modestia, de humildad, de sencillez y de la clave del ascensor social", ya que le enseñó el valor del esfuerzo y la superación.

En líneas generales, hacia Os Peares solo guarda buenas palabras: "Es mi Macondo. Un pueblo mágico donde tengo mis raíces y que me ha acompañado toda mi vida".

Para finalizar, el líder popular resumió la importancia de aquellos primeros años: "Tu infancia es la clave de toda tu vida, y probablemente los 13/14 primeros años son los cimientos de tu personalidad y de tu pensamiento, por lo menos en mi caso es así".