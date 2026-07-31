El barrio vigués de Teis se prepara para dos días de festejos: fiesta de la espuma, fuegos artificiales y más

El barrio vigués de Teis se vestirá de festejo para disfrutar de sus fiestas populares los días 6 y 7 de agosto. Serán dos días de intensa programación para celebrar las tradicionales Festas do Salvador de Teis.

Como es habitual, durante ambas jornadas, el parque de la Riouxa se llenará de música, ambiente y festejos, para unir a los vecinos del barrio con actividades para todos los públicos, música, actos religiosos y propuestas lúdicas.

La programación arrancará el jueves 6 de agosto a las 10:00 horas con el tradicional lanzamiento de bombas anunciando el día del patrón. A las 12:00 horas tendrá lugar la misa mayor y la procesión en el atrio de la iglesia, acompañadas por gaiteiros, pulpeiro y un homenaje especial a las personas mayores. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de un espectáculo infantil con actividades acuáticas y pintacaras. La música tomará el relevo a las 22:00 horas con la actuación del Grupo JB Son, seguida a las 00:00 horas de una gran tirada de fuegos artificiales. La primera jornada concluirá con la verbena amenizada por la Orquesta La Conexión.

El viernes 7 de agosto las actividades comenzarán a las 17:00 horas con las tradicionales cucañas, organizadas por el Club Ciclista Teis. A las 19:00 horas se celebrará una fiesta de la espuma para los más pequeños a cargo de Fit Clones. La noche estará protagonizada por la actuación de la Gran Orquesta Magos, prevista para las 22:00 horas, mientras que a las 23:45 horas tendrá lugar el tradicional sorteo de cestas para los socios. Como broche final a las fiestas, el Grupo Ritmo pondrá la música al fin de fiesta.

Programación completa

Jueves, 6 de agosto

10:00 horas. Lanzamiento de bombas anunciando el día del patrón.

12:00 horas. Misa mayor y procesión en el atrio de la iglesia, acompañada por Gaiteiros, pulpeiro y un homenaje especial a las personas mayores.

18:00 horas. Espectáculo infantil con actividades acuáticas y pintacaras.

22:00 horas. Actuación del Grupo JB Son.

00:00 horas. Gran tirada de fuegos artificiales. A continuación: Verbena con la Orquesta La Conexión.

Viernes, 7 de agosto