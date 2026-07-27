El mercadillo de artesanía que tienes que visitar este verano: 16 puestos y solo disponible hasta el 2 de agosto

Los mercadillos artesanales constituyen uno de los mejores planes del verano. Son fantásticos para disfrutar del ambiente estival y descubrir piezas únicas hechas a mano.

En Pontevedra puedes visitar citas clásicas como la Feira Atlántica de Artesanía e Deseño A Chalana, que permanecerá abierta hasta el próximo domingo 2 de agosto.

El mercadillo de artesanía ideal para el verano

Coincidiendo con las fiestas de verano de Pontevedra, también regresa la Feira de Artesanía e Deseño A Chalana al centro histórico de la ciudad, en concreto al Paseo Antonio Odriozola.

La inauguración tuvo lugar el pasado 15 de julio, pero los vecinos y visitantes todavía están a tiempo de recorrer este mercadillo, que permanecerá abierto durante toda la semana, hasta el 2 de agosto.

Esta iniciativa ofrece una variada selección de productos artesanales, desde piezas de cerámica hasta pintura y joyería. La oferta se completa con puestos de cuero, cosmética, instrumentos musicales tradicionales y creaciones de macramé.

En esta nueva edición participan un total de 16 artesanos, de los cuales cinco son nuevas incorporaciones a la feria. La entrada es gratuita y el horario de apertura es de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 23:00 horas.

Además de su amplio horario, otro de los aspectos destacados de este mercadillo es su ubicación. Se encuentra en el Paseo Antonio Odriozola, que conecta la Praza da Ferrería con los jardines de San Francisco.

El espacio está rodeado de bares y se sitúa muy cerca del río Lérez, lo que invita a un paseo antes o después de las compras.

A diferencia de otros mercadillos ambulantes, su horario de mañana y tarde facilita que vecinos y visitantes puedan acercarse en cualquier momento.

En sus 16 puestos, los asistentes pueden encontrar un amplio abanico de artículos de artesanía, así como conocer de cerca el trabajo y el día a día de estos profesionales en proyectos, como Amorei, Más Seda, Astarte y Os Alegres.