El mercadillo ambulante ideal para visitar cada jueves: alrededor de 170 puestos de alimentación, ropa y más

Los mercadillos ambulantes son una excelente oportunidad para encontrar productos de todo tipo a precios asequibles. En Galicia, muchos municipios reservan un día a la semana para celebrar estos mercados, mientras que en otros la visita tiene lugar una vez al mes, siendo la cita perfecta para vecinos y visitantes.

Si este verano te apetece hacer una escapada, el norte de Portugal también cuenta con mercadillos muy populares. Uno de los más conocidos es el de Monção, situado a unos 40 minutos de Vigo, que se celebra todos los jueves y reúne numerosos puestos de ropa, calzado, alimentación, artesanía y otros productos.

Mercadillo para disfrutar los jueves

Mercadillo semanal de Monção concelho.moncao.pt

El mercadillo semanal de Monção es uno de los más populares del norte de Portugal. Se celebra todos los jueves en el Campo da Feira y no hay un día que no reciba a cientos de interesados en todos y cada uno de los puestos que tiene disponibles, que no son pocos.

Son muchos los gallegos que acuden a este mercadillo por su cercanía, ya que permite organizar una visita exprés al país luso, hacer unas compras y disfrutar de su ambiente y su gastronomía sin necesidad de hacer horas de viaje.

El recinto en el que se realiza fue remodelado en 2012 para mejorar las condiciones de los comerciantes y, en consecuencia, que los visitantes disfrutasen todavía más de sus puestos. Desde entonces, dispone de aproximadamente 170 puestos de distintas dimensiones, "debidamente señalizados y equipados para la colocación de sus expositores", indican desde el concelho de Monção.

Mercadillo los jueves en Monção concelho.moncao.pt

En ellos puedes encontrar todo tipo de productos, destacando entre ellos los destinados a la ropa y calzado, aunque también hay puestos de alimentación, artesanía y de muchas otras opciones que te permitirán adquirir todo lo que quieras para no irte con las manos vacías.

Ten en cuenta que si el jueves coincide con un día festivo, el mercado semanal no se cancela, sino que se adelanta al martes para mantener la actividad comercial.

El Campo da Feira no solo cobra protagonismo los jueves con la realización de este mercadillo, sino que también alberga la Feira de Artesanato e Velharias el cuarto y quinto domingo de cada mes. Esta cita ofrece una propuesta diferente en la que puedes adquirir "verdaderas obras de arte de otros tiempos", indican.

Sin duda, Monção es un municipio donde está muy arraigada esta tradición, por lo que visitar este mercadillo es un plan ideal en verano o en cualquier otra época del año.