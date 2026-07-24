Así es "Atlántida", el nuevo visor submarino del Puerto de Vigo con vistas privilegiadas a la ría

La apertura al público de "Atlántida", el nuevo visor submarino del Puerto de Vigo, situado en el paseo de los peces, en Bouzas, ha generado gran expectación entre vigueses y visitantes, con esperas de más de una hora para poder visitarlo.

A las 16:00 horas han comenzado las primeras visitas, después de que esta mañana lo estrenasen 60 niños de un campamento de Bouzas. La gran afluencia ha provocado que las visitas se hayan tenido que hacer más rápido y en menos tiempo, aunque no ha faltado el recorrido completo para aquellos que han esperado para entrar.

Bautizado así en honor a Julio Verne y su novela 20.000 leguas de viaje submarino, que también da nombre al otro visor submarino, situado en A Laxe, el Nautilus, Atlántida ofrece dos pasarelas con vistas a la ría de Vigo en un entorno privilegiado, con parte de la costa de Bouzas y el Museo del Mar a la izquierda y las islas Cíes enfrente; dos boyas sirven, además, de límite para las embarcaciones, por lo que se convierte en una zona protegida para la fauna y flora marina.

Visor submarino Atlántida. Treintayseis

Visor submarino Atlántida. Treintayseis

Además, permite descender hasta entre 6 y 10 metros de profundidad hasta los visores que, desde sus cristales, permiten conocer el fondo de ese espacio de la ría, con especies como sargos, pintos, maragotas, lubinas, choupas, bogones y peces ballesta.