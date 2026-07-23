Confirmado: tobogán gigante de 12 metros de altura e hinchables acuáticos en un espacio verde de más de 15.000 m2

Cuando el calor aprieta no hay nada mejor que un buen chapuzón en la playa o un granizado de limón en una terraza con vistas al mar.

Otra opción excelente y muy cerca de Galicia para disfrutar de una jornada con agua es el Splash Family Festival.

Un tobogán gigante de 12 metros de altura, piscina infantil y más

Después del éxito del festival celebrado en junio, la Santa Casa de Misericórdia ha confirmado la celebración de la segunda edición del gran evento de ocio acuático e infantil de Vila Nova de Cerveira.

En esta ocasión, el Splash Family Festival se celebrará durante dos días, el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, en el Centro Municipal de Atletismo.

La cita veraniega tendrá lugar en un amplio espacio verde de más de 15.000 metros cuadrados (m2) junto al río Miño. Además, contará con una amplia y variada propuesta de actividades tanto para pequeños como para mayores.

Entre los planes y atracciones más destacados del evento, figuran: una fiesta de la espuma, un toro mecánico, hinchables acuáticos para niños y adultos, una piscina infantil, música en vivo y muchas sorpresas durante ambas jornadas.

No nos podemos olvidar del gran tobogán del festival, un impresionante hinchable de 12 metros de altura no apto para personas con vértigo que hará las delicias de los más atrevidos.

El Splash Family Festival, de carácter solidario, contará también con una amplia zona gastronómica, donde los asistentes podrán disfrutar de platos tradicionales (bifanas), helados, palomitas y otras delicias regionales.

"No hay mejor plan que reunirse con la familia, desconectar de la rutina y crear recuerdos que perduran para siempre. ¡Ven a vivir dos días llenos de sonrisas, risas y momentos inolvidables!", animan desde la organización del evento.

Las entradas ya están a la venta, con un precio de 10 euros para los adultos y de 6 euros para los niños de 3 a 14 años (inclusive). La entrada para una de las dos jornadas del festival (8 o 9 de agosto) tiene un precio de 6 y 3 euros, respectivamente.

Estos son los puntos de venta:

Bidi

Cervosports

Loja das Prendas

Papelería A4

Creche da Santa Casa

En el Centro Municipal de Atletismo los días del evento

En un amplio espacio verde de más de 15.000 metros cuadrados, el Splash Family Festival se desarrollará los días 8 y 9 de agosto, ofreciendo un total de 20 horas de diversión. El recinto permanecerá abierto de 11:00 a 21:00 horas.