El colegio donde estuvo internado Feijóo 3 años: "Me adapté, estudié e hice las gamberradas típicas de la edad"

Alberto Núñez Feijóo, actual presidente del Partido Popular y ex presidente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, nació en Os Peares (Ourense) en 1961. Allí pasó su infancia "jugando en las calles del pueblo y ayudando en la tienda de la abuela".

En 1971, con diez años, dejó Galicia para ingresar como alumno interno en el Colegio Marista Champagnat, donde permaneció tres años. Era la primera vez que se alejaba de su tierra y, aunque reconoce que al principio no quería marcharse, con el tiempo logró adaptarse a su nueva vida.

El colegio en el que estuvo internado Feijóo

A los 10 años, Alberto Núñez Feijóo dejó Galicia para ingresar como alumno interno en el Colegio Maristas Champagnat de León, donde permaneció varios años. El cambio supuso un reto para el entonces niño, que por primera vez se alejaba de su familia y de su tierra.

En el pódcast Media Power, disponible en YouTube y Spotify, contó que fue a ese internado con 10 años porque un hermano de su abuela se lo recomendó a sus padres. "En el mes de julio me mandan a hacer una prueba, la supero, y el 10 de septiembre, el mismo día que cumplí años, me cojo un tren con dificultad para llevar la maleta y un hermano Marista me estaba recogiendo en la ciudad de León por la noche".

En más de una ocasión, el actual presidente del Partido Popular ha reconocido que sus primeros meses en el internado no fueron fáciles, aunque con el paso del tiempo consiguió adaptarse a la nueva rutina. "En el internado hice lo que haría cualquiera, intentar adaptarme, estudiar y hacer las gamberradas típicas de la edad", comentó en un vídeo del PP de hace unos años.

Precisamente una de esas travesuras terminó convirtiéndose en una de las anécdotas que recuerda con más humor. Como castigo, tuvo que encargarse de "lavar los platos del desayuno, la comida y la cena de todos los alumnos del colegio".

Sin embargo, la sanción no se prolongó mucho: "El profesor acabó levantándome el castigo al ver que me había quedado solo cumpliéndolo", explicó en el mismo vídeo.

Durante su estancia en el Colegio Maristas Champagnat, los propios alumnos asumían distintas tareas cotidianas, una experiencia que, según ha contado alguna vez Feijóo, le ayudó a adquirir disciplina y responsabilidad. "Salí de ese colegio a los 13 años, y por tanto los 10 años de mi pueblo y los 3 de internado, ya con 14 años me voy a Ourense a estudiar", comentó en el pódcast.

Así era el colegio

El Colegio Maristas Champagnat de León abrió sus puertas en 1969. Inicialmente, el centro acogía a unos 200 alumnos con inquietudes vocacionales.

En la actualidad, el edificio alberga el Colegio Marista Champagnat, con enseñanzas de Infantil, Primaria y Secundaria, además de una residencia destinada a Hermanos Maristas mayores que requieren asistencia.