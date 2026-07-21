El Lérez Up de Pontevedra refuerza su apuesta por el K-Pop

Lérez Up volverá a reservar un espacio específico para el K-Pop en su quinta edición, que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en el Recinto Ferial de Pontevedra.

La organización ha decidido reforzar esta zona después de la buena acogida registrada en años anteriores y del interés despertado por el concurso, cuyas inscripciones alcanzaron el 70% de las plazas disponibles en menos de dos horas desde su apertura el lunes 20 de julio.

La competición se celebrará el domingo 13 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, y reunirá sobre el escenario alrededor de veinte actuaciones. Además, la organización incrementará los premios en metálico de las dos categorías, con el objetivo de consolidar una de las propuestas más populares y demandadas del programa.

La zona K-Pop mantendrá actividades durante todo el fin de semana, tanto para aficionados habituales como para quienes quieran acercarse por primera vez a este género.

El programa incluirá varias sesiones de Random Dance, juegos musicales, una charla introductoria impartida por especialistas y la proyección de la gira "Break the Wall" del grupo surcoreano Ateez.

Lérez Up reunirá de nuevo en Pontevedra a miles de aficionados a los videojuegos, el cosplay, la cultura japonesa, el K-Pop y otras formas de entretenimiento alternativo con WordPress.com como patrocinador por segundo año consecutivo.

Las entradas ya están a la venta en la web oficial del evento y las inscripciones para el concurso permanecen abiertas.