La feria con descuentos de hasta el 70% ideal para visitar este fin de semana: ropa, complementos y libros
Entre el 24 y el 26 de julio se celebrará una feria de oportunidades con descuentos desde el 40% hasta el 70%
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A partir del viernes 24 de julio y hasta el domingo 26 llega a Bueu (Pontevedra) una feria de oportunidades con descuentos de hasta el 70% en una gran variedad de artículos que no te puedes perder.
Se trata de la sexta edición de la Feira de Oportunidades que organiza la Asociación de Comerciantes e Industriais de Bueu (ACIBU), entidad integrada en FECIMO.
"Os mellores prezos"
La Feria de oportunidades Bueu Non Stock 2026 celebrará su sexta edición los días 24, 25 y 26 de julio en el aparcamiento da Banda do Río, consolidándose como una de las principales citas comerciales en el municipio.
Organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriais de Bueu (ACIBU), integrada en FECIMO, reunirá a 13 empresas de las localidades pontevedresas de Bueu, Cangas y Moaña, que dispondrán de carpas individuales de 25 metros cuadrados para ofrecer sus productos al público.
El principal objetivo de esta feria es apoyar al comercio de proximidad, permitiendo a los establecimientos dar salida al stock acumulado en temporadas anteriores y recuperar parte de la inversión realizada. Al mismo tiempo, los asistentes podrán adquirir artículos de primeras marcas con grandes descuentos y precios competitivos.
Los artículos a la venta tendrán descuentos entre el 40% hasta el 70%.
La oferta será muy variada e incluirá sectores como moda para adultos, infantil y juvenil, calzado, complementos, libros, artículos deportivos y otros productos. Además, las personas que realicen compras en los establecimientos participantes podrán optar a cientos de regalos durante los tres días de celebración.
13 empresas participantes: Boulevar Libraría Edicións, Duende, El deseo de Vania, La Capellana, Lóstrego, Makacos, Mímate, Muy Mía, Nene's Infantil, OSBS Clothing Two, Parair Complementos, Pepeluchos y Vicky Moda Infantil.
Horarios de la feria de oportunidades de Bueu el 24, 25 y 26 de julio
- Viernes 24: de 10:30 a 14:00 horas y de 18:30 a 23:00 horas
- Sábado 25: de 10:30 a 14:00 horas y de 18:30 a 23:00 horas
- Domingo 26: de 11:00 a 14:30 horas y de 18:00 a 22:00 horas