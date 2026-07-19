Borja Iglesias, 33 años: "Empecé a jugar al fútbol en una extraescolar del colegio. Debuté en Primera con 20 años"

Esta noche a las 21:00 horas España se enfrenta a Argentina en la final del Mundial de Fútbol 2026. Dieciséis años después de conquistar su primer título en el Mundial de Sudáfrica, la selección española vuelve a estar a un paso de hacer historia. Los de Luis de la Fuente buscarán esta noche su segunda estrella para el fútbol español y, entre los protagonistas, estará el santiagués y jugador del Celta de Vigo, Borja Iglesias.

Nacido en Santiago de Compostela en 1993, Borja Iglesias comenzó a jugar al fútbol como una actividad extraescolar, sin imaginar hasta dónde le llevaría aquel balón. Con solo 14 años hizo las maletas para marcharse a Valencia y perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional. Hoy, a sus 33 años, aquel niño que un día dejó Galicia forma parte de la selección española que disputará la final del Mundial 2026 frente a Argentina.

"Debuté en Primera con 20 años, pero no volví a jugar en Primera hasta los 25"

Mucho antes de vestir la camiseta de la selección española, Borja Iglesias era un niño que jugaba al fútbol como una actividad extraescolar en su colegio de Santiago de Compostela.

Hace tres años, el delantero gallego repasó el camino que le llevó hasta la élite en el pódcast La Capitana, disponible en YouTube. "Empecé a jugar al fútbol porque me apunté a una extraescolar del colegio. Hasta los 14 años jugué con mis amigos en el equipo de Santiago de Compostela y, a partir de ahí, me ojearon del Valencia. Me fui para el Valencia, estuve allí tres años, luego en el Villarreal tres años y después me fui a Vigo hasta los 25", recordó.

El salto llegó tras un campeonato con la selección gallega. "Fui a un campeonato de selecciones autonómicas, con la selección gallega, y ahí fue donde me vieron. Me fui yo solo a Valencia con 14 años a ver qué pasaba", recuerda alegre.

Durante esos años compaginó el fútbol con su formación: "Seguí estudiando la ESO en Valencia, hice Bachillerato en Villarreal y en Vigo ya no estudié. No hice Selectividad".

Aunque tomó la decisión convencido, la distancia terminó pesando. "Cuando salió la oportunidad y se lo dije a mis padres, me preguntaron, '¿qué quieres hacer?', yo les dije de primeras, sin pensar ni nada, 'quiero ir'". A partir de ahí, comenzó su trayectoria como futbolista profesional. "Debuté en Primera con 20 años, pero luego no volví a jugar en Primera hasta los 25. Jugué 10 minutos en un partido del Celta contra el Sevilla. Perdimos 1-0", apunta.

A pesar de irse muy joven y pasar muchos años fuera, nunca perdió el vínculo con Santiago de Compostela ni con sus amigos de toda la vida. "En cada etapa conocí gente de distintos ámbitos, de distinta manera de pensar y eso ha sido muy guay, pero siempre poder salirme de todo lo demás y refugiarme en la gente de toda la vida, en mis amigos... Tengo mucha suerte en ese sentido".

Borja Iglesias celebra el gol de Merino en el Mundial 2026 @sefutbol

Aquel adolescente que hizo las maletas para perseguir un sueño vive ahora uno de los momentos más importantes de su carrera. Borja Iglesias forma parte de la selección española que disputa el Mundial de 2026 y ya ha debutado en el torneo.

Lo hizo en la victoria por 0-1 frente a Portugal, un encuentro que supuso la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo y el pase a cuartos de la selección española. Luis de la Fuente dio entrada al dorsal 26 en el minuto 91, sustituyendo a Mikel Oyarzabal.

Hoy, España afronta la final frente Argentina con la posibilidad de conquistar su segunda estrella y con Borja Iglesias entre los jugadores que pueden hacer historia.